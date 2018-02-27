İzmir'in gururu Şevval'den yeni başarı

İZMİR, (DHA)

Avrupa çapındaki başarılarıyla İzmir\'in gururu olan 18 yaşındaki otizmli yüzücü Şevval Tekin, IPC Avrupa Para Yüzme Şampiyonası barajını da geçti. Ailesinin teşvikiyle 9 yaşında yüzmeye başladıktan sonra 2016 yılında düzenlenen Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası\'nda 1 altın, 2 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan, geçen yıl da Para Swimming Dünya Serisi\'nde Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası\'na katılma hakkını kazanan ilk Türk olan Şevval, Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası barajını da geçti.

Antalya\'da 21-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 2018 yılı 2. Bölge Şampiyonası\'nda 4 altın ve 2 gümüş madalya kazanan genç sporcu, 100 metre kelebek yarışmasında 1 dakika 33 saniye 41 saliselik derecesiyle İrlanda\'da bu yıl düzenlenecek Avrupa Para Yüzme Şampiyonası barajını aşmayı başardı. Şampiyonaya vize almak için belirlenen barajı Avrupa\'da düzenlenecek ön elemelerde de geçmesi gereken Şevval, Danimarka\'da 4 Mart\'a kadar sürecek Para Yüzme Şampiyonası\'nda bu hedef için yüzecek.

FOLKART\'A TEŞEKKÜR

Yüzmede üst üste başarılarıyla parlayan otizmli sporcu Şevval Tekin\'in babası Altan Tekin, destekleri için Folkart Yapı\'ya teşekkür etti. Şevval\'in Folkart\'ın destekleriğiyle antrenmanlarını sürdürüp yarışmalara çıktığını söyleyen Tekin,\"Şevval, önemli bir başarı daha kazandı. International Paralympic Committe (IPC) tarafından İrlanda\'da düzenlenecek 2018 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası\'na katılması için sadece ülkemizde değil, Avrupa\'da da düzenlenecek ön elemelere katılması gerekiyor. İlk aşama olarak Antalya\'da İrlanda için belirlenen dereceyi geçmeyi başardı. Şimdiki hedefimiz Danimarka\'da düzenlenecek yarışmada başarı sağlamak\" diye konuştu.

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