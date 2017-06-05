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Yaşam

İzmir’in en renkli günü: 5. Onur Yürüyüşü düzenlendi

"Baskı şiddet ahlaksa biz ahlaksızız"

05 Haziran 2017 00:26

İzmir’de lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel ve travesti (LGBTT) bireyler  ’Onur Yürüyüşü’nün beşincisini düzenledi. Yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

Beşincisi düzenlenen ’Onur Yürüyüşü’ için Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki ÖSYM bürosu önünde 18.00 sıralarında yaklaşık 500 kişilik grup toplandı.

Grup, ellerinde gökkuşağı bayrakları ve çeşitli pankartlar taşıyarak yürümeye başladı.

Travesti, transseksüel, lezbiyen, trans ayrımcılığına ve son yıllarda artan cinayetlere dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüşte grup üyeleri, "Velev ki ibneyiz", "Susma haykır, eşcinseller vardır", "Faşizme karşı bacak omuza", "Sevişe sevişe kazanacağız" sloganları attı.

Grup, müzikler eşliğinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yürüyerek Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne geldi.

"Baskı şiddet ahlaksa biz ahlaksızız"

Grup adına açıklama yapan Evren Çakmak, "Bizler tüm baskılara, tehditlere, ötekileştirmelere rağmen direnen LGBTİ+’ları olarak beşinci kez İzmir’den sesleniyoruz: Alışın gitmiyoruz. Bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki LGBTİ+’lar tüm baskılara ve engellemelere karşı barış, eşitlik ve özgürlük taleplerini dile getirmeye ve bu talepleri için mücadele etmeye devam edecektir. Baskı şiddet ahlaksa biz ahlaksızız" dedi.

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