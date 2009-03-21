İzmir’in en büyük belediyesi ama binası yok!

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, ilk belediye başkanına kavuşacak olmanın heyecanı ile birlikte henüz belediye binasına sahip olamamanın sıkıntısı yaşanıyor.



İzmir'in en önemli arterlerinden İnönü Caddesi’nin Konak’tan ayırdığı; yeni ilçe Karabağlar, 29 Mart'ı heyecanlı ama sıkıntılı bir ortamda bekliyor.



Yeni Belediyeler Yasası’na göre, Türkiye’nin en büyük ilçeleri arasında yer alan 848 bin nüfuslu Konak’ın nüfusunun yarısını alan Karabağlar, 54 mahalle ve 2 köy ile de İzmir'in en büyük ilçesi konumunda.



Ancak, hala ilçenin bir belediye binası yok ve 30 Mart sabahı Karabağlar'ın ilk belediye başkanı olarak uyanacak kişiyi zorlu bir süreç bekliyor. Seçimlere dokuz gün kala belediye için bir yer arayışı da olmadığı kaydediliyor.



Konuyal ilgili açıklamlarda bulunan MHP Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Aksoy, hükümeti suçladı.



"Bu mevcut hükümetin bir ayıbıdır" diyen Aksoy, "On ay önce ayrı bir ilçe olarak teşkilatlandırılan Karabağlar’ın, bugün kendi kaderine terkediliyor oluşu, belediye hizmet binası konusunda bir çalışmanın yapılmamış olması düşündürücüdür. Konak ile Karabağlar birlikteyken, Konak’ın iki binadan oluşan belediyesi Basmane’deydi. Burada da; Karabağlar ve Yeşilyurt’ta şubeler vardı. Şimdi gerçek anlamda bir Karabağlar Belediye binası yok” şeklinde konuştu.



