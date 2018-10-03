İzmir'in Damlacık semtinde 3 yıl sonra evler yıkılıyor

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesi Damlacık semtinde, Konak Tünelleri yapımı sırasında 3 yıl önce kamulaştırılıp boşaltılan evlerin yıkımı başladı. Boş evlerin uyuşturucu madde bağımlıları ve fuhuş yapanlar tarafından kullanıldığını ileri süren mahalle sakinleri, yıkımların geç de olsa başlamasından mutlu. Ancak bazı vatandaşlar, \'Taçsız kral\' olarak anılan futbolcu Metin Oktay\'ın, ilk kez top oynadığı mahalle olarak da bilinen Damlacık\'ın, bu kamulaştırmaların ardından tarihi önemini kaybedeceğini belirterek, sitemde bulundu.

İzmir\'de Yeşildere\'yi Konak\'ın merkezine bağlayan Konak Tünelleri yapılırken, Damlacık semtindeki 420, 421,422, 423, 424, 426 ve 427 numaralı sokaklarda bulunan 46 parsel, Karayolları 2\'nci Bölge Müdürlüğü\'nce kamulaştırıldı. Kamulaştırılan binalarda yaşayanlar, başka yerlere taşınınca, evler boş kaldı. Evleri kamulaştırılmayan diğer mahalle sakinlerinin iddiasına göre, boşatılan evlere hırsızlar dadandı. Birçok evin kapı ve penceresi söküldü, tescilli binalar talan edildi. Vatandaşların iddiasına göre, boşaltılan evleri, uyuşturucu madde bağımlıları ve fuhuş yapanlar kullanmaya başladı. Yıllar sonra kamulaştırılan binalar için yıkım başladı.

Türk futbolunun unutulmayan isimlerinden olan ve attığı goller nedeniyle \'Taçsız kral\' olarak da anılan Metin Oktay\'ın, futbol kariyerine başladığı yer olan Damlacık\'taki yıkımlar için geç bile kalındığını söyleyen Namık Kemal Mahalle Muhtarı İbrahim Cebeci, \"Biz de uzun bir süredir bu yıkımları bekliyorduk. Sonunda yıkımların başlamasına sevindik. Uyuşturucu madde kullananlardan, hırsızlardan bıktık artık. Çok iyi oldu. Şimdiye kadar yıkmadılar, ama şimdi teşekkür ediyoruz\" dedi.

\'SEMTİN YARISINI KAYBETTİK\'

Mahalle sakinlerinden Naim Yazıcı ise yıkımlar sırasında diğer binaların zarar görebileceği uyarısında bulunarak, \"Evler 3 yıl önce kamulaştırıldı. Bu süreç içerisinde, binaların yıkılması gerekiyordu. Ama Karayolları Bölge Müdürlüğü\'nün ihmalleri, planlama hataları sonucu ancak yıllar sonra yıkım başladı. Burası tarihi Damlacık semti. 3\'üncü derecede tarihi ve kentsel sit alanı. İki kat imarı var. Hasarlı binaların çoğunun parselleri şuyulu olduğundan sahipleri, yıkım sonrası enkaz bedeli alacak. Ancak belediyeden ruhsat alarak inşaat yapamayacaklar. Şuyu sorunu önemli\" dedi.

Damlacık\'ın yarısının kamulaştırılarak yıkıldığını, birçok binanın da hasarlı olduğunu söyleyen Yazıcı, \"Semtin yarısını kaybettik, kalanının kurtarılmasını bekliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları 2\'nci Bölge Müdürlüğü, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Konak Belediyesi\'nin bir araya gelerek kurtarıcı bir prestij projesi hazırlaması lazım. Aksi takdirde tarihi Damlacık semti, Metin Oktay\'ın semti harabe olarak kalacak\" diye konuştu.

TESCİLLİ BİNALAR YAĞMALANDI

Mahallede 10 tane de tescilli bina bulunuyor. Tarihi dokusu ile dikkat çeken binaların hepsi, hurdacılar tarafından yağmalandı. Tescilli binalardan kalan bölümlerin de yıkımlar sırasında zarar görmemesi için, çevresi kiremitlerle örüldü. Mahalle sakinlerinden Faret Şençağlayan, kamulaştırma çalışmalarından sonra tarihi semtin özelliğini kaybettiğini vurgulayarak, \"Çok sorun yaşadık. Mahallemiz terk edilmiş bir köy gibi oldu. Burada nostalji vardı, bitirdiler her şeyi. Burası Metin Oktay\'ın ilk top oynadığı kulüp, ama bunu bile bitirdiler\" dedi.

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