-İZMİR'İN BÜTÇESİ 6 BAKANLIĞI GEÇTİ İZMİR (A.A) - 25.11.2010 - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyar 850 milyon lira olarak kabul edilen 2011 yılı bütçesi 6 bakanlığın bütçesini geride bırakırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, hedeflerinin yerelde kalkınmayı sağlamak olduğunu bildirdi. 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde Çevre ve Orman Bakanlığı'na 1 milyar 646 milyon 292 bin lira, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 1 milyar 510 milyon 66 bin lira, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na 451 milyon 760 bin lira, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na 717 milyon 377 bin lira, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na 588 milyon 555 bin lira, Dışişleri Bakanlığı'na 1 milyar 171 milyon lira ayrılırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi kabul edilen 1 milyar 850 bin lira bütçesiyle bu bakanlıkları geride bıraktı. Belediyenin bütçesi genel bütçeli idareler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 16, düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında yer alan RTÜK'ün de 15 katı civarında gerçekleşti. -''İVME KAZANDIRACAK BİR BÜTÇE''- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ivme kazandıracak, kalkındıracak, sıçrama yaptıracak bir bütçe hazırladıklarını söyledi. Ortak aklı önde tuttuklarını, belediyenin verimli çalıştığını belirten Kocaoğlu, şunları ifade etti: ''İnciraltı, yeni kent merkezi ve yarımadanın planlamasına büyük önem veriyoruz. Bu bölgelerin planlamasıyla kentin önü açılır, yatırımcı gelir. İnciraltı'nda kimse planlamadan bahsetmezken biz bu işe soyunduk, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. 171 bin hektarlık alanla yarımada eğitim ve turizm sektörüyle cazip hale getirilebilir. Bu sene Büyük Kanal Projesi'nde hayati önem taşıyan birçok revizyon, temizleme yaptık, önümüzdeki yıl bu konuda da çalışmalar yapacağız. 2011 yılı bütçesine kentsel dönüşüm çalışmaları için önemli kaynak aktardık. Kadifekale'yi temizliyoruz, 900'e yakın bina yıkıldı, az bir bina kaldı, oradakiler taşınıyorlar, taşınmak istemeyenlere paralarını ödüyoruz. Bizim orada 250 dönümlük arazi var, binaların temizlenmesiyle kalan 650-700 dönümlük alanda kent ormanı yaratacağız. İnciraltı gibi, Sasalı gibi büyük bir kent ormanı oluşturulacak. Şu anda elimizde 2 bin civarında bitmiş konutumuz var, 6 yılda önemli bir kaynak yarattık. Hedefimiz yerelde kalkınmayı gerçekleştirmek.'' -ULAŞIMA BÜYÜK KAYNAK- 2011 yılı bütçesinde yeni yollar ve raylı sistem için büyük kaynak ayırdıklarını ilk defa 35 metrelik yollar planladıklarını belirten Kocaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: ''Buca'nın trafiğini rahatlatacak uçan yol projemiz var, 35 metrelik bir yol, 7.5 kilometre uzunluğunda olacak, peyderpey yapılacak. Kamulaştırma maliyetleri yüksek olan bir yol. Türkiye'ye örnek olacak kamulaştırmalar yapıyoruz, 500 milyonu geçtik. Otoparklar yapıyoruz. Kadifekale'de Ege Medeniyetleri Müzesi yapacağız, bizim görevimiz olmamasına rağmen yapacağız. Kamulaştırmamız devam ediyor, sonra projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı yapacak, inşaatı yine biz bitireceğiz. Acil gördüğümüz durumlarda senin görevin, benim görevim, senin paran, benim param demeden yapıyoruz. Aynen Agora'da olduğu gibi. Agora bugün gün ışığına çıktıysa, orası bir cazibe merkezi olacaksa, bugün kazılar Agora'da devam ediyorsa İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla oluyor.'' Hazırladıkları birçok projeye yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini aktaran Kocaoğlu, ''İzmir'de Yarımada ve turizmin kalkınması için turizm bölgesi ilan edilip teşvik verilmesi gerekmektedir. Biz ancak ilke kararı alırız, imarını artırırız ama bunun hamlesini kentin kalkınması için ilgili mercilerin yapması gerekmektedir. Yatırımcıları çekmek için kentin kalkınmasını kendine hedef seçmiş başkan olarak istiyorum. 2011 yılında hedeflere ulaşmak için yoğun bir güç sarf edeceğiz. Bütçelerimizi hedeflerimize göre yapıyoruz. Bizden yahut bizim dışımızdaki faktörlerden gecikmelerin olduğu vakadır, önüne geçmek mümkün değildir. Yol haritamızı belirlemişiz samimiyetle iyi niyetle yürütmeye çalışıyoruz'' diye konuştu. Başkan Kocaoğlu, 2011 bütçesinin İzmir'e büyük katkı sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.