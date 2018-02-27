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İzmir'in boyozu Afrin yolcusu

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'deki Boyoz ve Börek Sanatkarları Derneği üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Mehmetçik'e 20 bin boyoz gönderecek

27 Şubat 2018 13:26

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'deki Boyoz ve Börek Sanatkarları Derneği üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için Mehmetçik\'e 20 bin boyoz gönderecek.
\'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere yurt genelinde destek sürerken, Boyoz ve Börek Sanatkarları Derneği üyeleri, Mehmetçik\'e, İzmir\'e özgü lezzetlerden boyoz gönderme kararı aldı. İzmirli boyoz üreticisi Muammer Ünal (48), \"Bizim elimizden ne gelir, diye düşündüm. Onlara ellerimizle hazırladığımız boyozlarımızdan göndereceğiz. Askerlerimize Allah yardım etsin. Dualarımızı eksik etmiyoruz. Bütün gönlümüz onlarla. Sağlıkla operasyonu sonlandırıp, dönmelerini bekliyoruz\" dedi.
20 BİN BOYOZ HAZIRLANDI
Üyelerin, kampanyaya kısa zamanda yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Dernek Genel Sekreteri Ömer Şahin ise \"Tüm Türkiye\'nin olduğu gibi bizim de hem aklımız hem kalbimiz Afrin\'de. Mehmetçik\'imizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Çok kısa bir sürede 20 bin boyoz hazırlattık. Bu destek, bizi mutlu etti. İzmir halkının hassasiyetini dile getirmiş olacağız\" diye konuştu. Türkiye\'nin 81 ilinde tüm meslek kolları mensuplarının askerler için ellerinden geleni yaptığını vurgulayan Şahin, \"Biz de boyoz sanatkarları olarak orada bulunmak istedik. İnşallah, bu operasyonun zaferle sonuçlanmasını bekliyoruz. 2 Mart\'ta ilk teslimatı Çiğli 2\'nci Ana Jet Üssü Komutanlığı\'na yapacağız. Sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Ustalarımız, son hızla çalışıyor\" dedi. 

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