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İzmir'in Bayındır ilçesinde orman yakınında yangın çıktı

Söndürme çalışmaları devam ediyor

17 Temmuz 2018 19:46

İzmir'in Bayınıdır ilçesinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevlerin bölgedeki orman sınırına yaklaşması paniğe neden oldu. Yangına 3 helikopter ile havadan, 8 arazöz ve 3 dozer ile karadan müdahale edilmeye başlandı.

DHA'da yer alan habere göre, Bayındır'ın Lütuflar Mahallesi yakınlarında yol kenarında çıkan yangın, orman sınırına yayıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Bölgeye gelen orman ekipleri, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının ormanlığa sıçramaması için çalışmalar sürdürülüyor. 


 

 

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