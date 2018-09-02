İzmir'in altın kızı Yasemin

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

İzmir Büyükşehir Belediyespor\'un 2016 Rio Olimpiyatları\'na da katılmayı başaran 19 yaşındaki okçusu Yasemin Ecem Anagöz, Polonya\'nın Legnica kentindeki Avrupa Okçuluk Şampiyonası\'nda üçüncü altın madalyasını boynuna taktı.

Ay-yıldızlı kadroda katıldığı şampiyonada geçen hafta 28 Ağustos\'ta Mete Gazoz\'la birlikte klasik yay karışık takım kategorisinde 1348 puana ulaşarak hem altın madalyaya uzanan hem de gençler dünya rekorunu kırmayı başaran Yasemin, dün 2 altın daha kazandı. Klasik yay finalinde Danimarkalı Maja Jager ile karşılaşan Yasemin Ecem, 5-5 sona eren karşılaşmada rakibine beraberlik atışı sonucunda üstünlük kurarak altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcumuz, Aybüke Aktuna ve Gülnaz Büşranur Coşkun\'dan oluşan klasik yay takımıyla da altın madalyaya ulaşmayı başardı. Genç yaşında olimpiyatlarda mücadele ederek büyük bir başarı kazanan İzmirli sporcu, son dönemdeki madalyalarıyla da tarih yazdı. Mete Gazoz\'la birlikte yine klasik yayda geçen ay Almanya\'nın başkenti Berlin\'de Dünya Kupası\'nın 4\'üncü ayak yarışmalarında da gençler dünya rekorunu kıran Yasemin, Dünya Kupası\'nın ilk ayağında Çin\'de gümüş, Antalya\'daki üçüncü ayakta ise bronz madalya kazanıp Yunanistan\'da yapılan Gençler Avrupa Okçuluk Şampiyonası\'nda ise şampiyonluk elde etmişti. Milli sporcu, 9 yaşında başladığı okçulukta adını şimdiden en iyiler arasına yazdırdı.

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