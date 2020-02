İzmir'in altın çocukları

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

İSKOÇYA\'nın Glasgow kentinde geçen hafta yapılan Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası\'nda tarihimizde ilk kez finale çıkan Erkek Milli Takım\'ın 5 sporcusundan 4\'ü İzmirli. Son yıllarda cimnastikteki başarısıyla Türkiye\'ye örnek olan İzmirli sporculardan 25 yaşındaki Ferhat Arıcan, 23 yaşındaki İbrahim Çolak, 22 yaşındaki Ahmet Önder ve 21 yaşındaki Yunus Emre Gündoğdu\'nun yanı sıra Ümit Şamiloğlu\'ndan oluşan ay-yıldızlı ekibimiz, 29 ülke arasından 5. olarak tarihte ilk kez finale yükseldi. Millilerimiz, finalleri ise 7. sırada tamamladı. Şampiyonada bireysel kategoride İzmirli sporculardan Ahmet Önder, yer ve paralelde finale kalırken Avrupa\'da halka aletinde kariyerinde 3. kez finale çıkan İbrahim Çolak, ülkemize ilk gümüş madalyayı getirip tarih yazdı.

İbrahim\'in madalyası, Ümit Şamiloğlu\'nun 2008 yılında barfikste kazandığı bronz madalyadan sonra Avrupa Şampiyonası\'ndaki ikinci ve en büyük başarımız oldu. Yine İzmirli olup ay-yıldızlı kafilenin de antrenörlüğünü yapan Yılmaz Göktekin, \"Türk cimnastiğinin geldiği nokta Avrupa\'da yankı uyandırdı\" dedi. Avrupa\'da finale kalmanın takım halinde olimpiyat yolunun açılması anlamına geldiğini belirten Göktekin, \"Takım halinde Tokyo 2020 Olimpiyatları\'nı hedeflemiştik. Önümüzde Katar\'da ekim ayındaki Dünya Şampiyonası var. İlk hedefimiz orada ilk 24\'e girmek. Olimpiyatlara gidersek birden çok madalya almak istiyoruz. Madalya kolay gelmiyor, önce belli derecelere ulaşmanız lazım. Avrupa Şampiyonası\'nda 5 finale çıkıp İbrahim\'le madalyaya uzandık. Bu başarıların devamı gelecek\" dedi.

MÜTHİŞ İKİLİ

İZMİRLİ Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak, başarılarıyla isimlerini genç yaşta ülkemizin spor tarihine yazdırdı. Dünyada cimnastik literatürüne kendi adını taşıyan 3 hareket sokmayı başaran tek sporcu olan Ferhat, 2016 Rio Olimpiyatları\'na katılarak cumhuriyet tarihinde olimpiyatta boy gösteren ilk erkek cimnastikçimiz oldu. Geçen yıl kendi soyadını taşıyan The Colak hareketini literatüre sokan İbrahim, Avrupa Şampiyonası\'ndaki 3. bireysel finalinde ülkemize tarihteki en büyük başarısını getirdi. Artık Tokyo 2020 Olimpiyatları\'na takım halinde gidip madalya almak istediklerini belirten Ferhat, cimnastikte 5 kişilik Erkek Milli Takım\'ın 4\'ünün İzmir\'den olmasının gururunu yaşadıklarını söyleyip kentte bu sporun müthiş bir ivme kazandığını ifade etti.

Ferhat Arıcan, \"Avrupa Şampiyonası\'nda daha önce 20. olurken şimdi ilk kez finale çıkıp çıtayı yükselttik. Eskiden biz Avrupa ülkelerinin sporcularını izlerken şimdi onlar bizi izliyor. Artık katıldığımız yarışmaları madalyayla bitirmek istiyoruz. Cimnastik tüm sporların temeli. Her çocuk spora cimnastikle başlayıp sonra isterse diğer branşlara yönelmeli\" dedi. Hem takım halinde çıktıkları final hem de bireysel olarak kazandığı tarihimizdeki ilk gümüş madalyanın anlatılamaz bir mutluluk olduğunu belirten İbrahim Çolak, \"Şimdi Dünya Şampiyonası\'na olimpiyat kotası için hazırlanacağız. Olimpiyatlara takım halinde katılırsak birden fazla madalya alma şansımız var\" diye konuştu.

SAKATLIK DURDURAMADI

AVRUPA Artistik Cimnastik Şampiyonası\'nda gümüş madalya kazanarak ülkemize tarihi bir ilk yaşatan İbrahim Çolak, geçirdiği ciddi sakatlıklara rağmen zirveye çıkmayı başardı. 2013 yılında ayak bileği kırılan İzmirli sporcu, antrenmanlara koltuk değnekleriyle gelip üst kas grubunu çalıştırmayı bırakmadı. Aynı yıl henüz 18 yaşındayken Mersin\'deki 17. Akdeniz Oyunları\'nda gümüş madalya kazanan genç sporcu, geçen yıl omzundaki sakatlığa rağmen şubat ayında Avustralya\'daki Dünya Kupası\'nda kendisine ait The Colak hareketini literatüre geçirdi. Geçen yıl sağ dizinin hem çapraz bağları kopan hem de menüsküs yırtığı olan İbrahim Çolak, ameliyat ve iyileşme sürecinden sonra bu kez Avrupa Şampiyonası\'nda gururumuz oldu.

HEDEF 2020

AVRUPA Şampiyonası\'nda yer ve paralelde finale kalan İzmirli cimnastikçi Ahmet Önder, büyük gurur yaşadıklarını dile getirdi. Ahmet, \"Tarihte bir ilki başardık. Takım finaline 5. olarak kaldık. Finalde tecrübesizlikten dolayı hatalar yapıp 7. olduk ama yine de gururluyuz. Tüm Avrupa\'nın takdirini kazandık. Bireyselde yer ve paralel aletinde iki final yaptım. Dünya Şampiyonası\'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip Tokyo 2020\'ye takım olarak gitmeyi istiyoruz\" diye konuştu. Yunus Emre Gündoğdu ise, \"İlk kez final yaptığımız için heyecanlıydık. Çok iyi geçen bir şampiyona oldu. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Hedefimiz takım halinde olimpiyat kotasını almak\" dedi.

