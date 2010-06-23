İzmir'i sağanak yağmur felç etti

T24-

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün gece saat 23.25'te başlayan ve 00.40'a kadar etkili olan sağanak yağışta metre kareye 37,6 kilogram yağmur düştü.





İzmir, 1938–2009 yılları arasında (72 yıllık) 7,7 kilogram olan Haziran ayı yağış ortalamalarının yaklaşık 5 katı üzerindeki yağışı sadece 1 saat 15 dakikada almış oldu.





Kentte bu sabah saat 09.00'da başlayıp saat 10.40'ta sona eren sağanakta ise metre kareye 20 kilogram yağmur düştü.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 500 personel ve 100 araçla çalışmalarını aralıksız sürdürürken, meteorolojik uyarılar doğrultusunda Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı araçlarla birlikte 200 personel de olası taşkınlara karşı konuşlandırıldıkları noktalarda hazır tutuluyor.

İZSU da kent merkezinde 14 kombine kanal temizleme aracı, 6 pompa, 12 kişilik kaynak ekibi, 15 kişilik teknik ekip, 30 kişilik ızgara ekibi ile birlikte toplam 143 kişilik kadroyla sıkıntılı bölgelere müdahale etti.





İtfaiye Daire Başkanlığı 350 personel ve 80 araçla çalışırken, Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı araçlarla birlikte 200 personel de olası taşkınlara karşı kritik noktalarda teyakkuzda bekletildi. Kanallar açılarak, ızgaralar temizlendi, sular tahliye edildi.





Çalışmalar özellikle yağışların etkili olduğu İnönü Caddesi, Hıfzıssıhha, Balçova Bahçelerarası, Karşıyaka Yalı Caddesi, Mersinli Zafer Payzın Altgeçidi, Bayraklı'nın alt kesimlerinde, Mersinli, Narlıdere Alionbaşı Deresi çevresi, Mithatpaşa Caddesi, Ali Çetinkaya Bulvarı, Evka–3 ile Karabağlar bölgelerinde yoğunlaştırıldı.





Bu bölgelerde yollardaki su birikintilerine müdahale eden ekipler, çok az sayıdaki ev ve iş yerinde tahliye çalışmaları gerçekleştirdi.





Özellikle lodos ve sağanak yağışın birlikte olması nedeniyle Kordon'da denizin taşması sonucu yaşanan sıkıntıya da ekipler anında müdahale etti. Derelerin ve kanalların sürekli temizlenmesinin yağışların etkisini azaltmada etkili olduğu ifade edildi.