-İZMİR'E UÇAK MOTORU FABRİKASI İZMİR (A.A) - 26.03.2011 - Kale Grubu şirketlerinden Kale Havacılık ile ABD'li Pratt & Whitney ortaklığıyla İzmir'deki Ege Serbest Bölgesi'nde kurulacak F 135 uçak motoru fabrikasının temelini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün atmasının planlandığı belirtildi. Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Kale Havacılık ile ABD'li Pratt & Whitney'in ortaklığında Ege Serbest Bölgesi içinde kurulacak F 135 uçak motoru fabrikasının temel atma süreci öncesi hazırlıkların tamamlandığını belirterek, bu yatırımın ülke için çok büyük öneme sahip olduğuna işaret etti. Temel atma programı üzerinde çalışmaların sürdüğünü kaydeden Okyay, ''Fabrika temel atma törenine üst düzey katılım olması öngörülüyor. Fabrikanın temel atma programı için sayın Cumhurbaşkanımızı davet ettik. Bir açılış olmasa da davetimizi ilettik. Kendisi bunun önemli bir yatırım olduğu ve İzmir'de gerçekleşeceği için gelebileceğini ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın takvimini bekliyoruz, teyit gelmeden bir şey söyleyemeyiz. Nisan sonu ya da Mayıs başı gibi temel atıp yıl sonuna kadar üretime başlamak istiyoruz.'' -DİĞER SAVUNMA PROJELERİ- Grubun savunma sanayinde 2 insansız hava aracı projesini tamamladığını, hava araçlarının denendiğini ve başarılı olduğunu kaydeden Okyay, bu araçların TSK'nın envanterine girmesi için beklendiğini ifade etti. İnsansız hava aracı dışında da yeni projelerin gündemde olduğunu dile getiren Okyay, bunları kendisinin söylemesinin doğru olmayacağını, zamanı geldiğinde Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın gerekli açıklamayı yapacağını kaydetti.