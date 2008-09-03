İzmir'e teknokent imzaya kaldı

İYTE'den yapılan açıklamada, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi AŞ ile CICOM arasında Teknoloji Geliştirme Bölgesi yatırımı konusunda sözleşmenin 10 Eylül 2008 tarihinde üniversite kampüsünde imzalanacağı belirtildi.



Açıklamada teknik detayların ise sözleşmenin imzalanacağı tarihte açıklanacağı ifade edildi. İYTE Rektörü Prof. Dr. Zafer İlken, geçtiğimiz Haziran ayında yaptığı açıklamada, İYTE Kampüsüne teknoloji kenti kurulması yönünde bir Fransız firmayla sözleşme metni üzerinde anlaşmak üzere olduklarını belirtmiş ve "Çok net olarak söyleyeyim, EXPO 2015 bunun yanında hafif kalır" ifadesini kullanmıştı.



Kurulması planlanan teknoloji geliştirme bölgesinin, Balkanlar ve Türk Cumhuriyetlerini kapsayan bölgeye hizmet vermesi ve 20-25 bin kişilik istihdam yaratması hedefleniyor.

