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İzmir'e şehit ateşi düştü

Mehmet CANDAN - Davut CAN / İZMİR, (DHA)- BİTLİS'in Hizan İlçesi'nde, üzerlerine çığ düşerek şehit olan 5 askerden Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş'un (22) İzmir'de oturan baba ocağına acı haber verildi

21 Ocak 2018 23:24

Mehmet CANDAN - Davut CAN / İZMİR, (DHA)- BİTLİS\'in Hizan İlçesi\'nde, üzerlerine çığ düşerek şehit olan 5 askerden Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş\'un (22) İzmir\'de oturan baba ocağına acı haber verildi. Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı\'nda koruma polisi olan baba Özer Öz\'ü, telefonla arayan Başbakan Binali Yıldırım, başsağlığı diledi.  
Bitlis\'in Hizan İlçesi kırsalındaki Kolludere Mevkii\'nde operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş\'un İzmir\'in Karşıyaka ilçesinde oturan babaocağına ateş düştü. Şehit olan Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz\'ün Karşıyaka İlçesi\'nde oturan Özer ve Hatice Öz çiftine şahadet haberini Karşıyaka Kaymakam vekili ve Çiğli Kaymakam\'ı Kaya Çıtak, askeri yetkililer ve sağlık ekipleri tarafından verildi. Baba Özer Öz\'ün Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı\'nda koruma polisi olarak görev yaptığı ve 2 kardeşi daha bulunan şehidin bekar olduğu öğrenildi.
Baba Özer Öz ve anne Hatice Öz haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Özer Öz\'ün oğlunun şehit haberi üzerine meslektaşları eve gelerek apartmana ve sokağa Türk Bayrağı astı. Bu arada Başbakan Binali Yıldırım, şehidin babasını telefonla arayıp başsağlığı diledi.
Şehit olan Hilmi Öz, Bitlis\'te yarın düzenlenecek törenin ardından memleketi Denizli\'nin Çivril İlçesi\'ne gönderilecek. Şehit, burada yapılacak törenin ardından Ömerli Camii\'nden son yolculuğuna uğurlanacak. 

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