İzmir'e modern 'hayvanat bahçesi' geliyor

Türkiye'nin Avrupa standartlarındaki ilk doğal yaşam parkı İzmir'de hizmete giriyor.



Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği tarafından örnek gösterilen parta, 120 türden bin 500 hayvan yaşayacak.



Hayvanlar parkta kafes yerine doğal engellerle çevrili alanlarda tutulacak.



Fillerden yırtıcılara sürüngenlerden maymunlara kadar değişik türlerde hayvanların yer alacağı park Kasım ayının sonunda hizmete girecek.



425 dönüm alanda 25 milyon YTL harcanarak kurulan tesiste 250 tür bitki de bulunuyor.



3 bin ağaç, 20 bin çalı grubu, 50 bin yer örtücü ve sarmaşık kullanılarak bitkilendirme yapıldı.



Ziyaretçilerin hayvanları doğal ortamlarında rahatça izleyebilmeleri için gezinti bantları, gözetleme kuleleri, dinlenme ve çocuk oyun alanları oluşturuldu.



Ziyaretçilerle hayvanlar arasında kafes, tel gibi yapay görsel engeller bulunmuyor. Su ve hendek gibi doğal engellerle yaşam alanları belirlenen hayvanlar doğal ortamlarında yaşamanın keyfini çıkaracak.



Parta sürüngenler, balık ve çeşitli kuş türlerinin yaşayacağı büyük bir tropik merkez de oluşturuldu. Bu merkez için özel peyzaj hazırlanarak ziyaretçilere "yağmur ormanlarında geziyormuş" hissi verilecek.



Parkın ilk sakinleri İzmir Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlar oldu. Parka daha sonra Afrika ve Asya'dan zürafa, zebra, su aygırı gibi yeni türler getirilecek.



İzmir Sasalı Doğal Yaşam Parkı adı verilen tesis çalışmaları kapsamında öğrencilere ekolojik denge ve vahşi yaşamla ilgili eğitim verilmesi hedefleniyor.