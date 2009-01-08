İzmir’e ‘Kızıl Meydan’ sözü

Yerel seçim öncesi belediye başkan aday adaylarının çılgın vaatleri havada uçuşuyor.



Kimi aday adayı Konak Meydanı’nı yıkıp Rusya’nın ’Kızıl Meydanı’ gibi yapacağını, kimisi İnciraltı ile Karşıyaka’yı üst geçitle birleştireceğini söylüyor. Saat Kulesi’nin yerini değiştirecek olan bile var...



İzmir’de belediye başkan aday adayları, aday gösterilmek için çılgın projelerle kamuoyunun önüne çıkıyor. Mimarlar ise her seçim öncesi yaşanan vaat çılgınlığının sona ermesi gerektiğini belirterek, adaylara gerçekçi, kentin ihtiyaçlarına yönetik proje hazırlamalarını önerdi. Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı Hasan Topal, “Her yerel yönetim seçimleri öncesinde belediye başkan adaylarının kentin ihtiyaçlarını analiz etmeden, kentin imar planlarını ve plan kararlarını bilmeden, araştırmadan, gözetmeden, bütünden kopuk, parçacı bir anlayışla proje üretmeleri doğru değil. Özellikle ABD ve Avrupa’da yapılmış uygulamaların özentisi içinde bunların kötü kopyalarının kentlinin gündemine taşınması anlayışlarının terk edilmesi ve İzmir’in İzmir olarak benimsenmesi gerekir” dedi.



1-Saat Kulesi’nin yerini değiştirecek



Konak Belediye Başkan aday adayı olduğu öne sürülen CHP İzmir İl Başkanı Kemal Karataş, tarihi Konak Meydanı’nı yıkıp genişleterek, Rusya’daki ’Kızıl Meydan’a benzeteceğini, tarihi Saat Kulesi’nin yerini değiştireceğini, Yeşildere’yi de ABD’deki ’The River Walk’ gibi yapacağını söylüyor...



2-Kordon’a oteller ve alışveriş merkezleri



AKP İzmir İl Başkanlığı için proje hazırlayan Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi Selim Gökdemir, Kordon’a beş yıldızlı oteller ve alışveriş merkezleri yapacaklarını duyurdu.



3-İnciraltı-Karşıyaka arasına üst geçit



Buca Belediye Başkanı Mimar Cemil Şeboy, AKP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için resmen başvururken daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Burhan Özfatura ve Mimar Ahmet Vefik Alp, tarafından dile getirilen İnciraltı- Karşıyaka arasına asma köprülü üst geçit projesini anlattı.

