T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'e indirilmeyen angusları taşıyan gemi, İskenderun'da (2)

'GEMİ GERİ DÖNSÜN' İzmir'e iki hafta önce 5 bin 391 angus getiren ve prosedürler tamamlanmadığı gerekçesiyle hayvanları indiremeden Alsancak Limanı'ndan ayrılan 'Julia AK' isimli gemi, İskenderun açıklarına demirledi

20 Ekim 2018 22:06

\'GEMİ GERİ DÖNSÜN\'
İzmir\'e iki hafta önce 5 bin 391 angus getiren ve prosedürler tamamlanmadığı gerekçesiyle hayvanları indiremeden Alsancak Limanı\'ndan ayrılan \'Julia AK\' isimli gemi, İskenderun açıklarına demirledi. Limakport İskenderun kapısı önünde toplanan çevreciler ise, geminin ülkesine geri dönmesini istedi. İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara, Arsuz İlçe Belediye Başkanı Nazım Culha ve dernek üyeleri liman kapısını önünde açıklama yaptı. Bakanlık yetkililerin konuya ilgili inceleme yaptığını belirten Nermin Yıldırım Kara, \"İnsan ve çevre hayatı her şeyin üzerindedir. Bu geminin geri gönderilmesini istiyoruz\" dedi.

FOTOĞRAF

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GERİ DÖNSÜNAlsancak LimanıAKLimakportKoruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara ArsuzBelediye Başkanı Nazım CulhaBakanlıkNermin Yıldırım KaraBuFOTOĞRAF
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24