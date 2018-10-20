İzmir'e indirilmeyen angusları taşıyan gemi, İskenderun'da (2)

\'GEMİ GERİ DÖNSÜN\'

İzmir\'e iki hafta önce 5 bin 391 angus getiren ve prosedürler tamamlanmadığı gerekçesiyle hayvanları indiremeden Alsancak Limanı\'ndan ayrılan \'Julia AK\' isimli gemi, İskenderun açıklarına demirledi. Limakport İskenderun kapısı önünde toplanan çevreciler ise, geminin ülkesine geri dönmesini istedi. İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara, Arsuz İlçe Belediye Başkanı Nazım Culha ve dernek üyeleri liman kapısını önünde açıklama yaptı. Bakanlık yetkililerin konuya ilgili inceleme yaptığını belirten Nermin Yıldırım Kara, \"İnsan ve çevre hayatı her şeyin üzerindedir. Bu geminin geri gönderilmesini istiyoruz\" dedi.

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