İzmir'e indirilmeyen anguslar İskenderun yolunda

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'e yurt dışından 5 bin 391 büyükbaş hayvan getiren \'Julia AK\' isimli gemi, yaklaşık iki hafta süren bekleyişin ardından, hayvanları indirmeden Alsancak Limanı\'ndan ayrıldı. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, geminin angus türü sığırları indirmek için İskenderun Limanı\'na doğru yol aldığını, konunun takipçisi olacağını söyledi. Polat, kendilerine gemide 15 hayvanın hastalıktan öldüğü yolunda iddialar ulaştını da kaydetti. İzmir Liman Müdürlüğü yetkilileri ise bu hafta başında verdikleri bilgide; yasal prosedürün tamamlanamaması nedeniyle sürecin aksadığını ve angusların gemiden indirilemediğini belirtmişti.

Brezilya\'dan yola çıkan ve çeşitli ülkelerden ithal edilen 5 bin 391 büyükbaş hayvan taşıyan gemi, geçen 2 Ekim\'de İzmir Alsancak Limanı\'na yanaştı. 106 metre uzunluğunda olan \'Julia AK\' isimli gemiyle, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Güney Amerika ülkelerinden ithal edilen angus cinsi sığırlar getirildi. Sığırlar iki hafta boyunca Alsancak Limanı\'ndaki gemide bekletildi, indirilmedi.

Liman Müdürlüğü yetkilileri, bu hafta başında verdikleri bilgide, Türkiye\'nin et ihtiyacına yönelik olarak getirilen hayvanların sağlıklı olduğunu, yasal prosedürlerinin tamamlanamaması sebebiyle sürecin aksadığını belirtti. Eksikliklerin giderilmek üzere olduğu, sığırların gemiden indirilmesine kısa süre içinde başlanabileceği de dile getirildi. Ancak gemi bir süre sonra, içinde bulunan ve indirilmeyen sığırlarla birlikte İzmir\'den ayrıldı.

CHP\'Lİ POLAT: AÇIKLAMA BEKLİYORUZ

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, \"Bize ulaşan bilgilere göre, geçen süre içinde gemideki 15 hayvanın hastalıktan öldüğü, bu nedenle geminin limanda tutulduğu belirtilmiştir. Aradan geçen 16 günün ardından İzmir Limanı\'ndan ayrılan bu gemi, edindiğimiz son bilgilere göre; veterinerlik sağlık denetimi yapılmadan gümrükten çıkmış olup, sağlık kontrolleri yolculuk sırasında gerçekleştirilmiştir. Bu sebeplerle, mevzuat gereği uygulanması gereken prosedürlerin uygulanmadığı bu geminin, geldiği yere geri gönderilmesi gerekmektedir. İzmir Limanı önlerinde bekledikten sonra, hakkında daha önce de kamuoyuna açıklama yaptığımız bu geminin, rotasını bu kez İskenderun Limanı\'na çevirdiği belirtilmektedir. Bu durum, söz konusu geminin içindeki hayvanların ısrarla Türkiye\'ye bırakılmak istendiği gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. İzmir Limanı\'ndan ayrılan geminin içindeki hayvanları \'İzmir\'e sokmayız\' demiştim ki, keza yaptığım açıklamalar ve duyarlı kamuoyunun baskısı sonucu sokmadık. Daha önceki açıklamalarımda bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğimi belirtmiştim. Şimdi soruyorum; İzmir Limanı\'ndan alınmayan bu hayvanlar, İskenderun Limanı\'na hangi gerekçe ile kabul edilecektir? Yetkililerden bir an önce gemi ve içindeki hayvanlarla ilgili açıklama bekliyoruz\" dedi.



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