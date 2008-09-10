İzmir'e dev teknokent

İzmir'e teknokent imzaya kaldı

Konya'da bilim merkezi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Zafer İlken, İzmir'de kurulacak teknokente ilişkin olarak, "Yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürün ve hizmetleri küresel ekonomiye sunacak şirketlerin yer aldığı dünyanın önde gelen teknoloji bölgelerinden biri İzmir'de faaliyete geçecek"dedi.İzmir Teknoloji Geliştirme AŞ (İZTEKGEB) ile Fransız C.I.COM. firması arasında "İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Altyapı ve Ar-Ge Hizmet Binalarının Yatırımcı Şirketler Eliyle Yaptırılması İşinde Proje Hazırlanması, Yatırımın Planlanması ve Yatırımcılar Bulunması konularında C.I.COM.'a Yetki Verilmesi"ne ilişkin protokol, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (İYTE) imzalandı.Toplantıda konuşan İYTE Rektörü ve İZTEKGEB AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zafer İlken, Urla'daki İYTE kampüs sahası içinde 218 hektar yüz ölçümüne sahip alanda faaliyete geçecek teknokent'in kurulması amacıyla C.I.COM. firması ile yürüttükleri görüşmelerin 2007 yılı sonlarından bu yana devam ettiğini söyledi.Prof. Dr. İlken, şu bilgileri verdi:"Fransa'da ve başka ülkelerde teknoloji geliştirme bölgeleri kurmak konusunda uzman olduğunu gördüğümüz C.I.COM. ile sağlayacağımız iş birliğiyle, Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı bilim ve araştırma parkının İzmir'de kurulacağına inanıyoruz. Firma dünyanın çeşitli bölgelerinde 17 adet tekno parkın kurulmasına öncülük etti. Yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürün ve hizmetleri küresel ekonomiye sunacak girişimcilerin ve şirketlerin yer aldığı dünyanın önde gelen teknoloji bölgelerinden biri İzmir'de faaliyete geçecek. Özellikle elektronik, yazılım, iletişim, enerji, kimya, biyo teknoloji ve çevre sektörleri için araştırma yapacak ve yazılım geliştirme faaliyeti yürütecek ulusal ve uluslararası firmaların teknokentimiz bünyesine alınması teşvik edilecek."Teknokent'te ayrıca incubatörler, yenilikçi iş merkezleri, spor ve eğlence merkezleri, otel ve restoranlar, hizmet ve ticaret merkezleri, uluslar arası okul ve üniversiteler, kişisel bakım ve sağlık merkezleri ve yerleşim birimlerinin kurulacağını anlatan Prof. Dr. İlken, şöyle devam etti:"10-15 yıllık bir süreçte, 10 bini doğrudan Ar-Ge bölümünde olmak üzere 15-20 bin kişiye iş olanağının sağlanması hedefleniyor. Bugünkü protokolümüzün imzalanmasını takip eden 9 ay içinde ana plan ve iş planı çalışmaları tamamlanacak. Ana sözleşmenin imzasını takiben 2009 yılı sonuna doğru bölgede inşaatın başlaması ve 2010 yılından itibaren kısmen faaliyete geçmesi planlanmaktadır."Fransa'nın Nice kentindeki Sophia Antipolis Tekno parkında faaliyet gösteren C.I.COM. Firması'nın Müdürü Alain Andre ise kurulacak teknokentin sadece İzmir'e ait olmadığını, ulusal ve uluslararası bir proje niteliği taşıdığını, projeyi gelecek günlerde Capetown kentinde düzenlenecek Dünya Bilişim Parkları Kongresinde anons edeceklerini söyledi.Projenin hem üniversite ve devlet, hem de iş adamları ve sivil toplum örgütlerinin iş birliğiyle gerçekleştirilmesi bakımından dünyada ilk olduğunu anlatan Andre, şöyle devam etti:"Türkiye için önemli bir şans. Türkiye sadece İstanbul ve turizm ile tanınan bir ülke değil, aynı zamanda inovasyon ve ar-ge ile de konuşulacak bir ülke konumuna gelecek, imajı değişecek. Buradaki amacımız yeşil ve çevreci bir tekno park yapmak. Dünyada böylesi yok. Önümüzdeki yıllarda tekno park işleten dünyaca ünlü kuruluşlar buraya gelip feyz alacaklar."Alain Andre, 2002 yılında Türkiye'ye geldiğinde böyle bir projeyi hayata geçirmenin çok zor olacağını söylediklerini aktararak, "Oysa, teknokentin kurulması için 9 ay gibi kısa bir zamanda masadaki taraflarla önemli yol aldık. Ankara ve İstanbul'da bu kadar vizyon sahibi insanlarla karşılaşmamıştım" dedi.Bölgenin teknokent ile çok değişeceğini ifade eden Andre, "27 ülkede çalışıyoruz. Oralardaki know-how'ı getireceğiz. Burası geleceğin kenti olabilir. Çalışmak, çok çalışmak lazım. Bu benim değil, hepimizin, sizlerin, çocuklarınızın projesi. Temkinli konuşursam yüzde 95 başarılı olacağız diyeyim. Yüzde 5'lik bölümü de kolaylıkla atlatacağız" şeklinde konuştu.Alain Andre, Türkiye'nin genç nüfusunun çokluğuna ve gençlerin kalitesine çok şaşırdığını belirterek, "Başbakan Erdoğan ile de görüştüğümde söylemiştim, Brüksel'e politikacıların yanında gençleri de gönderin diye" şeklinde konuştu.İzmir Valisi Cahit Kıraç ise 2002'den bu yana yürütülen çalışmaların hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Teknokentin Türkiye'de bir ilk olacağını anlatan Kıraç, "Hem Türkiye, hem de İzmir ekonomisinin kazanacağı çok şey var. Burası uluslar arası bir cazibe merkezi olacak" dedi.Kıraç, İzmir'in rekabet gücünün artması için Ar-Ge, bilişim ve yenilikçi faaliyetlerinin artırılması gerektiğine işaret etti.Konuşmaların ardından teknokentin kurulmasına ilişkin protokol, Prof. Dr. Zafer İlken, Alain Andre ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Taşkın tarafından imzalandı.