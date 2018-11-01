İzmir'e buzda madalya

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Ankara\'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası’nda bir altın, bir gümüş, bir de bronz madalya kazandı.

Ankara’da BELPA Buz Pateni Sarayı’nda düzenlenen Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası’nda mücadele eden İzmirli sporcular, yetenekleriyle göz doldurdu. Yarışmaya İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Ankara\'dan toplam 11 takımdan 47 sporcu katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcularından Efe Çetiz, Basic Novice (13 yaş altı) kategorisinde şeref kürsünün zirvesine çıkarak altın madalyanın sahibi oldu. Çetiz müsabakada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun başarılarından dolayı hediye ettiği yeni patenle yarıştı. Şampiyonada İzmirli sporculardan Advanced Novice (14 yaş üstü) kategorisinde Elifsu Erol gümüş madalya kazanırken, Basic Novice kategorisinde Ezgi Güler de üçüncülük zirvesine çıktı.



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