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Çevre

İzmir'e Birleşmiş Milletler'den ödül

İzmir 17 kentin katıldığı yarışmada çevre dostu şehir ödülünün sahibi oldu

12 Aralık 2017 22:58

Akdeniz'e kıyısı olan 21 ülke ve Avrupa Birliği'nin taraf olduğu Barcelona Sözleşmesi kapsamında ilk kez bu yıl verilen 'Çevre Dostu Şehir Ödülü'nün sahibi İzmir oldu. İzmir, finale kalan İsrail ve Hırvatistan'daki rakiplerini geride bıraktı.

Son zamanlarda çevre yatırımlarıyla sık sık gündeme gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi,  dünya çapında bir başarıya imza attı. İzmir’in yerel yönetimi, Akdeniz’in kirlenmeye karşı korunmasını hedefleyen, Türkiye ile birlikte Akdeniz’e kıyısı olan 21 ülkenin ve Avrupa Birliği’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çevre Programı çerçevesinde imzalanan Barselona Sözleşmesi kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen “İstanbul Çevre Dostu Şehir Ödülü”nün sahibi oldu.

Akdeniz’deki 17 kentin katıldığı, Hırvatistan’ın Crikvenica ve İsrail’in Tel Aviv kentleri ile birlikte İzmir’in finale kaldığı yarışmada İzmir,  “Çevre Dostu Şehir” unvanını aldı. BM Çevre Programı/Akdeniz Eylem Planı (MAP) Koordinatörü Gaetona Leone, bir kutlama mesajı göndererek Akdeniz kentlerinin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na teşekkür etti. Ödülün, 19 Aralık’ta Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenecek 20. Barselona Sözleşmesi taraflar toplantısında sunulacağı açıklandı.

BM Çevre Programı/Akdeniz Eylem Planı, Akdeniz makamlarının çevre ve yaşam kalitesini iyileştirme çabalarını tanımak, ödüllendirmek ve Akdeniz’e kıyısı olan şehirlerde sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek amacıyla “Çevre Dostu Şehir Ödülü” sürecini başlattı. Barselona Sözleşmesi taraflarının İstanbul’da gerçekleştirdiği toplantıda karar altına alındığı için de ödülün adı, geçtiğimiz yıl Atina’da yapılan toplantıda “İstanbul Çevre Dostu Şehir” olarak belirlendi.

BM Çevre Programı/Akdeniz Eylem Planı, Akdeniz makamlarının çevre ve yaşam kalitesini iyileştirme çabalarını tanımak, ödüllendirmek ve Akdeniz’e kıyısı olan şehirlerde sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek amacıyla “Çevre Dostu Şehir Ödülü” sürecini başlattı. Barselona Sözleşmesi taraflarının İstanbul’da gerçekleştirdiği toplantıda karar altına alındığı için de ödülün adı, geçtiğimiz yıl Atina’da yapılan toplantıda “İstanbul Çevre Dostu Şehir” olarak belirlendi.

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