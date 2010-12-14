-İZMİR'E "ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİ" İZMİR (A.A) - 14.12.2010 - İzmir Büyükşehir Belediyesinin, belediye sınırları içindeki tüm yolların teknik ve fiziki durumunu gösteren Ulaşım Bilgi Sistemi'ni 2011 yılında hizmete alacağı bildirildi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesinin mevcut Coğrafi Adres Bilgi Sistemi ve İmar Bilgi Sistemi altyapısıyla bütünleşmiş olarak çalışması hedeflenen Ulaşım Bilgi Sistemi kapsamında, ulaşım verileri ortak bir veri tabanında toplanacak ve güncel verilere kolay, hızlı ulaşım sağlanacak. Sistem kapsamında Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararları ilgili güzergahlarla görsel olarak ilişkilendirilecek ve yolların durumu ile ilgili bilgiye anında ulaşılabilecek. Ulaşım planlarının analitik yapıya kavuşturulmasını sağlayacak olan sistemle kavşak ve güzergah düzenlemeleri daha bilimsel kriterlere dayandırılabilecek. Ayrıca ulaşım kararları Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) kararları ile birlikte görüntülenebilecek ve kısa yol analizi yapılabilecek. Yolların mevcut durumuna, eğimine, trafiğe kapalı alanlara, yol kaplama malzemesine, trafik işaret levhalarına, AYKOME tarafından güncellenen kazı çalışmalarına, araç-yol genişliği karşılaştırmalarına göre sistem, herhangi bir noktadan, başka bir noktaya alternatifli (deniz, demir yolu ve kara ile ulaşım) olarak en kısa, uygun yolun sorgulamasını yapabilecek. Proje, ulaşım maliyetlerinde düşüş, ulaşımla ilgili sorunların hızlı bir şekilde analiz edilip değerlendirilmesi neticesinde sorunlara kısa sürede çözüm üretilmesini ve kavşak, yol güzergahı düzenlemelerinin daha sağlıklı yapılmasını, trafik kazalarında büyük oranda azalmayı sağlayacak. Halen çalışmaları devam eden sistemin 2011 yılında uygulamaya geçmesi ve elektronik ortamda vatandaşlara sunulması hedefleniyor.