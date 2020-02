İzmir'den Söke'ye ulaşan kitap dostluğu

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'deki Kitap Dostluğu Kulübü ve Bucalılar grubu, Aydın\'ın Söke ilçesindeki Sarıkemer ve Bağarası okullarına 2 bin 166 adet kitap bağışladı. \'Mutlu yarınlar için okumayan çocuk kalmasın\' sloganıyla yola çıkan 14 gönüllü, kitapları çocuklara elleriyle teslim etmenin mutluluğunu yaşadı.

İzmirli kitap dostları, Aydın\'ın Söke ilçesindeki Sarıkemer Emine Gezerler İlkokulu ve Ortaokulu\'na bin 146, Bağarası Şehit Oğuz Arslan İmam Hatip Ortaokulu\'na ise bin 20 kitap hediye etti. Kitap Dostluğu Kulübü Kurucusu Dilek Özcan ve Bucalılar Grubu sözcüsü Baki Kanıcı öncülüğünde 14 gönüllü Söke\'ye giderek öğrencilerle bir araya geldi.

\'Mutlu yarınlar için okumayan çocuk kalmasın\' sloganıyla çalıştıklarını belirten Kitap Dostluğu Kulübü Kurucusu Dilek Özcan, 8 yıl önce resmi olarak faaliyet göstermeye başlayan kulübün 100 binden fazla kitabı çocuklara ulaştırdığını söyledi. 2018- 2019 öğretim yılında 13 bin kitap bağışı yaptıklarını anlatan Özcan, son olarak Söke\'deki Bağarası Şehit Oğuz Arslan İmam Hatip Ortaokulu ile Sarıkemer Emine Gezerler İlk ve Ortaokulu\'na kitap götürdüklerini belirtti. İki kardeş kulüp olarak yaklaşık 2 ayda topladıkları kitapları Söke\'ye ulaştırdıklarını dile getiren Özcan, \"Sosyal medya üzerindeki \'Kitap Dostluğu\' sayfamızın yaklaşık 25 bin gönüllü üyesi var. Sponsorlarımız ve belediyelerden destek alıyoruz. İhtiyacı olan okullar bize ulaşıyor. İşimiz yorucu ama yorgunluğumuz çocukların eline kitap geçtiğinde sona eriyor. Onların gözlerindeki mutluluk her şeye değer\" dedi. Kitap dostu gönüllülerin kütüphanelerindeki kitapları bağışladığını anlatan Özcan, titiz bir incelemenin ardından seçim yaptıklarını söyleyerek \"Her bir kitap tek tek elimizden geçiyor. Kırmızı Başlıklı Kız kitabının dahi farklı baskıları var. Siyasi bir dille anlatılıyorsa kesinlikle çocuklara vermiyoruz\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE\'NİN HER YERİNDEN KİTAP GELDİ\'

Bir minibüs kiralayarak Söke\'ye 21 koli kitap taşıdıklarını anlatan Bucalılar Grubu sözcüsü Baki Kanıcı da kitaplar içerisinde ilk ve ortaokul okuma, kişisel gelişim, İngilizce hikaye, roman, sözlük ve atlasların yer aldığını açıkladı. Talep gelen okullardan fotoğraflar ve ilgilinin iletişim bilgilerini istediklerini anlatan Kanıcı, gerçekten ihtiyacı olan yerleri seçtiklerini söyleyerek \"İkinci el ama tertemiz kitaplarımızı çocuklarımıza verdik. İstanbul\'dan Burhaniye\'den Türkiye\'nin her yerinden kitap geldi. Duyuruları sosyal medyada paylaşmıştık. Gelen kitapları türlerine göre ayrıştırdık ve çocuklara teslim ettik. Hayatımda en mutlu olduğum gündü. Okul müdürü 3 yıldır çok fazla yer aramış. Ancak hiçbir yerden destek alamamış. Onların yüzündeki mutluluğu gördük\" dedi.

140 öğrencisi bulunan Sarıkemer Emine Gezerler İlk ve Ortaokulu Müdürü Yılmaz Doğan ise okullarında kütüphane olduğunu ancak içinde kitap olmadığını söyleyerek, \"İzmirli gönüllülerin sayesinde içi kitap dolu bir kütüphanemiz oldu. Hepsine teşekkür ederiz\" dedi.

FOTOĞRAFLI