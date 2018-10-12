İzmir'den Nusaybin'e gelen yerli turistler, davul zurnayla karşılandı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- İZMİR\'den Mardin\'in Nusaybin ilçesine gelen turist kafilesi davul, zurna ve kemençeyle karşılandı.

Nusaybin ilçesine İzmir\'den gelen yerli turist kafilesini taşıyan otobüs, çarşı girişinde Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Özel, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen ve çok sayıda esnaf tarafından davul, zurna ve kemençeyle karşılandı. Önce şaşıran turist kafilesi, karşılamanın kendileri için yapıldığını görünce büyük sevinç yaşadı. Kafiledekiler ilçeyi görünce geç geldikleri için üzüldüklerini söyledi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel, ilk turist kafilesini karşılamanın heyecanı içerisinde olduklarını belirterek, \"İzmir\'den çok değerli misafirlerimiz geldi. Nusaybin\'de STK\'lar ve Nusaybin esnafıyla onları karşıladık. Nusaybin\'de herkesin bir evi, bir kapısı var. Nusaybin\'deki bütün evler misafirlerimizin hizmetindedir. Kürt, Türk, Arap, Çerkez hepimiz kardeşiz. İlçemiz huzur şehridir, medeniyet şehridir. Nusaybin\'imiz Güneydoğu\'nun Paris\'idir. Herkesin mutlaka Nusaybin\'e gelip tarihi yerlerini, dünyanın ilk üniversitesini görmesini istiyoruz. Her gün misafirlerimiz gelsin, biz her gün karşılamaya hazırız\" dedi.



FOTOĞRAFLI