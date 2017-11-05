İzmir'den medikal malzeme ihraç ediyorlar

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova ilçesinde, kanser ilaçlarının hazırlanması ve uygulanmasında kullanılan sarf malzemelerini üreten firma hedef büyüttü. Şirketin iki ortağından biri olan 38 yaşındaki Kazım Serhat Atik, \"2015 itibariyle yerli üretime geçen şirketimiz, bugün Avrupa ülkelerine ihracat yapar hale geldi. Hedefimiz üretim gücümüzü ve kalitemizi daha da arttırmak\" dedi.

Bornova\'nın Pınarbaşı Semti\'nde 2015 yılında kurulan, onkoloji ve kemoterapi ilaçlarının hazırlanması ve uygulanmasında kullanılan sarf malzemelerinin üretimine başlayan Eraser Medikal firması yurt dışına açıldı. Türkiye\'de onkoloji ve kemoterapi alanından kullanılan sarf malzemelerin yerli üretimini yapan tek firma olduklarını belirten şirket ortaklarından Kazım Serhat Atik, \"Sahadaki tecrübemizle, hem tercih edilen hem de kullanıcı ve hastaların tedavi noktasında işlerini kolaylaştıran ürünler tasarlayarak yerli üretim gerçekleştiriyoruz\" dedi.

6 ÜLKEYE İHRACAT

Amaçlarının üretim ve kaliteyi arttırmak olduğunu anlatan Atik, şöyle konuştu:

\"Mevcut tesisimizde şu anda 20 kişi çalışıyor. Bu kadromuzla yurt içi pazara yetişmekte birlikte aynı zamanda çoğunluğu Avrupa\'da olmak üzere, 6 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ancak, bu hedeflerimiz için yeterli değil. Hedefimiz, üretim ve kalitemizi arttırarak daha çok ihracat ve yerli ürünlerin ülkemizde kullanımını arttırmak. Bu sayede hem ülkemizden çıkan dövizin yurdumuzda kalmasının sağlamak hem de bu alandaki dışa bağımlılığı azaltmak.\"

\'İTHALAT YAPTIĞIMIZ FİRMALARA İHRACAT YAPAR DURUMA GELDİK\'

Üretim kapasiteleri arttıkça farklı alanlarda da üretim yapmayı planladıklarını anlatan Atik, şu an için sadece onkoloji ve kemoterapi alanında ve buna benzer malzemelerin kullanıldığı alanlarda üretim yaptıklarını söyledi. Serhat Atik, \"İhracat gücümüz arttıkça farklı alanlarda da üretim yapmayı planlıyoruz. Özellikle de devletimizin bu konuda desteklediği merkezi sanayi alanlarında tesisimizi daha da genişletmek istiyoruz. Üretime başladığımız yıllarda ithalat yaptığımız üretici firmalara ihracat yapar duruma gelmenin de ayrıca gururunu yaşıyoruz\" dedi.

Uluslararası medikal fuarlarına katılacaklarını belirten şirketin diğer ortağı 41 yaşındaki Ertan Yolcu ise, \"13-16 Kasım\'da Almanya\'nın Düsseldorf kentinde yapılacak \'Medica 2017\' ve 2018 yılı Ocak ayında Dubai\'de yapılacak \'Arab Health Dubai\' medikal fuarlarına katılacağız. İhracat hacmimizin artmasıyla da şirketimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Ayrıca ülkemizdeki medikal sektörünün büyük çoğunluğu dışa bağımlı halde. Biz de bu noktada ulusal yatırım ve üretimle ülkemize ve sektöre fayda sağlamayı hedefliyoruz\" diye konuştu.



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