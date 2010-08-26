İzmir’den Loç Vadisi’ne Dere Nöbeti Desteği…

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Doğa Derneği ve Karşı Bisiklet Topluluğu, Loç Vadisi’nde HES projesine karşı vadisini korumaya çalışan Loçlular’ın kurduğu kampa katılarak dere nöbetine destek verdi.Doğa Derneği ve Karşı Bisiklet Topluluğu, 20-22 Ağustos tarihlerinde Loç’lularla nöbet tutmak için İzmir’den Loç Vadisi’ne gitti.Kamp alanında Loç Vadisi Platformu, Doğa Aktiviteleri Grubu ve vadinin gönüllüleriyle buluşan grup, 22 Ağustos’ta kamp alanından şantiye alanına giderek Ümran Boru Şirketi’nin vadideki çalışmaları hakkında bilgi aldı. Israrlar üzerine bilgi veren şirket temsilcisi, şantiye şefi ve ruhsat olmadan çalıştıklarını itiraf etti.HES projelerinin uygulandığı şantiye alanları için bu iki unsurun bulunmaması suç teşkil ediyor.Loç Vadisi’ndeki köylerde doğup yaşayanların oluşturduğu Loç Vadisi Platformu 4 Temmuz’dan bu yana kurdukları kamp alanında dere nöbeti tutuyor. Türkiye’nin farklı yerlerinden pek çok kişi, Loçlular’ın vadilerini yaşatmak için yürüttüğü bu mücadeleye destek veriyor.Karşı Bisiklet Topluluğu adına açıklama yapan Aytaç Aksoy, “Türkiye’nin pek çok yerinde çok sayıda kişi, yaşamı yok edecek olan HES projelerine karşı duruyor. Dereleri, tarımı, kültürel, doğal çeşitliliği ve binlerce insanın yaşamını hiçe sayan projelere biz de İzmir’de yaşayan bisikletliler olarak karşı duruyoruz. Loç Vadisi’nin enerjisi ve bereketinin planlanan HES projesinin enerjisinden daha fazla olduğuna inanıyoruz” dedi.Karşı Bisiklet Topluluğu, HES projeleriyle derelerin ve buradaki yaşamın yok edildiğine dikkat çekmek için Eylül ayında Ankara’dan Loç Vadisi’ne bisiklet yolculuğu düzenliyor. Yolculuk boyunca, HES projelerine karşı deresini korumak isteyenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının da katılacağı çeşitli etkinliklerle bu yolculuk tamamlanacak.