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Politika

İzmir'den Kılıçdaroğlu'na destek

İZMİR, (DHA)- CHP İzmir örgütü, 3-4 Şubat'ta gerçekleşecek kurultay öncesi toplantı yaptı

26 Ocak 2018 21:24

İZMİR, (DHA)- CHP İzmir örgütü, 3-4 Şubat\'ta gerçekleşecek kurultay öncesi toplantı yaptı. Toplantıdan kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na tam destek verilmesi kararı çıktı.
CHP\'nin 3- 4 Şubat’ta gerçekleştireceği kurultayı öncesi İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, Yalova Milletvekili Muharrem İnce genel başkanlığa adaylıklarını açıkladı. İzmir\'de kurultay delegeleri, Tarihi Havagazı Fabrikası\'nda bir araya geldi. Toplantıya Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve toplam 56 delege katıldı. Yaklaşık 2 saat süren zirvede İzmir\'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na tam destek kararı çıktı. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, destek imzalarını aldı. PM için isim önerilmesinin gündeme gelmediği buluşmada bazı isimlerin genel merkez yöneticiliğine talip oldukları öğrenildi. Milletvekilleri Tacettin Bayır, Ali Yiğit ve Atila Sertel PM için aday olacaklarını ifade etti. Ayrıca PM üyeleri Mustafa Moroğlu ve Özkan Yıldız da yeniden PM\'de görev almak istediğini söyledi. CHP eski İzmir İl Başkanı Rıfat Nalbantoğlu da PM\'de görev almak istediğini açıkladı. İl Başkanı Yücel, \"Toplantıda Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevine devam etmesi konusunda ortak bir karar alındı. Görüş birliği oluştu. 56 kurultay delegesi katıldı. 56’sı da yeniden genel başkanın aday olması ve önerilmesi konusunda imzalarını verdi\" dedi.

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