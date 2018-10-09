İzmir'den Japonya'ya ihracat atağı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'deki yatırım potansiyelini yerinde incelemek üzere kente gelen Japon Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığı yetkililerini ağırlayan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, tarıma dayalı ürünlerde Japonya\'ya ihracat yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Japon Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığı yetkilileri, İZTO\'yu ziyaret ederek İzmir\'deki yatırım alanları hakkında bilgi aldı. İzmir\'in kısa tanıtım filmi gösteriminin ardından konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Japonya ile kültür, turizm ve ticaret ilişkilerinin her zaman çok üst düzeyde olduğunu ifade etti. Tarımın yakın gelecekte dünyaya yön verecek sektörlerin içinde olacağını dile getiren Özgener, İzmir\'in incir, zeytin, zeytiyağı, süs bitkileri ve süt gibi ürünlerde ülkeye önemli bir model oluşturduğunu söyledi. Kırsal kalkınmanın anahtarı olan koopertifleşmede İzmir\'in öncü bir rol üstlendiğini anlatan Özgener, şöyle konuştu:

\"Japonya\'da 694 kooperatifin kurulması ve gelişmesinde başarılı bir örnek oluşturdunuz. Tarım ürünleri üretmemiz yetmiyor. Bunları katma değeri yüksek ürüne dönüştürmemiz gerekir. Biz de tarıma dayalı sanayiyi en yükseğe taşımak için çalışıyoruz. Bu nedenle 3 tane tarıma dayalı ihtisas sanayi bölgeleri kurma kararı aldık. Biri domates ve salatalık üretimi için jeotermal ısıtmalı seracılık, biri süt bitkileri, biri ise süt besi işletmesi olarak faaliyet gösterecek. Burada bizi en sevindiren gelişme ise Cumhurbaşkanımızın yeni hükümetin kurulmasından sonra belirlediği 100 günlük eylem planı içerisinde bu 3 projenin de yer alması oldu. Hükümet ayrıca bu 3 yatırımın altyapısı için yüzde 40 hibe veriyor. Yatırımcılar 2 yılı ödemesiz senelik yüzde 3 faiz ile 11 yıl kredi sağlıyor. İzmir\'de 8 tane organize sanayi bölgesi kurulması 100 günlük eylem planında olan diğer projelerden. Dolayısıyla kentimizde toplam 11 organize sanayi bölgesi olacak.\"

İZMİR\'DEN JAPONYA\'YA ORKİNOS İHRACATI

Tokyo 2020 Olimpiyatları\'nın yaklaştığını belirten Mahmut Özgener, tarıma dayalı ürünlerde Japonya\'ya ihracat yapmaya hazır olduklarını ifade etti. İzmir\'den Japonya\'ya 100 milyon dolarlık orkinos balığı ihracatı yapıldığını anlatan Başkan Özgener, Türkiye\'nin en büyük ikinci tarım kenti İzmir\'in tarım ve hayvancılık potansiyeli açısından en şanslı kentlerin başında geldiğini savundu. İzmir\'in yıllık tarımsal üretim değerinin yaklaşık 2,5 milyar dolar olduğunu söyleyen Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Tarımsal üretimde lider olduğumuz ürünler süt, enginar, kiraz, dış mekan süs bitkisi, kasımpatı. İzmir\'de geçirdiğiniz 2 gün boyunca bunu daha iyi gözlemleyebilme imkanınız olacak. Zira bölgemizde çok geniş bir yelpazede tarımsal üretim yapılıyor. 2017 yılında tarım ürünleri ihracatımız 2,3 milyar dolara ulaştı. Benzer şekilde İzmir hayvancılıkta da modern tesisleri ile ön plana çıkıyor. 10 binden fazla üyemizin bulunduğu tarım, gıda ve hayvancılık sektörü odamız için özel öneme sahip. Gastronomi açısından bakarsanız İzmir, yöresel ve coğrafi işaretli ürünler bakımından oldukça zengin. Odamızca İzmir\'e özgü yiyecekler olan boyoz, kumru, lokma ve şambaliye coğrafi işaret tescili alındı. Gıda ürünlerinde İzmir\'in marka kent olması yönünde çalışmalarımız devam etmekte. Festivaller de bunun önemli bir parçası. Her yıl nisan ayında Alaçatı Ot Festivali, mayıs ayında Enginar Festivali yapılıyor. Kent merkezinde özel alanlarda gastronomi festivalleri düzenleniyor. Aynı zamanda İzmir\'de Gastronomi Kongresi\'nin dördüncüsü olacak.\"

TARIM ALANLARINI GEZECEKLER

Toplantıda konuşan Japan Agricultural Tarım Kooperatifleri Kyoto Bölge Birliği Başkanı Mr. Nakagawa Yasuhiro ise daha önce 12 kez Türkiye\'ye geldiğini ancak İzmir\'i ikinci kez ziyaret ettiğini belirterek, \"Büyükelçimizin tavsiyesi üzerine geldik. İzmir\'deki tarım alanlarını geziyoruz. Tarım gözüyle İzmir\'e baktık ve mükemmel olduğunu gördük\" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürü Musa Bakan ise kentin tarımsal potansiyeli hakkında Japon yatırımcılara bilgi verdi. Coğrafi konum ile birlikte iklimin, bölgelerin tarımsal potansiyeli için en önemli göstergelerden olduğunu belirten Bakan, İzmir\'in Türkiye\'nin en şanslı illerinden biri olduğunu söyledi. İzmir\'in metropol bir kent olmasının yanı sıra tarih ve turistik dokusuyla da ön plana çıktığını anlatan Bakan, \"Bitkisel, hayvansal ve gıda üretimi konusunda sürekli ilk 5\'te yer alan İzmir, Türkiye\'nin ikinci büyük tarım kentidir. Kuzey Yarım Küre\'nin ilk kiraz hasadını gerçekleştiren İzmir, zeytin, incir, mandalina, patates, enginar, domates ve karpuz üretiminde de ön plana çıkmaktadır. Üretilen ürünler hem ham haliyle hem işlenerek yurt içine ve yurt dışına satılmaktadır. İzmir\'de 3 bin 556 üretici ise 22 bin dekar alanda 85 bin ton organik ürün üretimi sağlamaktadır\" diye konuştu.



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