İzmir’den Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne tepki

Timur TARLIĞ / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Tanrıdağ Türkçüler Derneği İzmir İl Temsilciliği, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin referandum kararını protesto etti. İl temsilcisi Ahmet Tuğrul, Musul ve Kerkük’ün Misak-i Milli sınırları içinde kaldığını, burayı korumanın her Türk’ün vazifesi olduğunu söyledi.

Tanrıdağ Türkçüler Derneği Türkiye’nin dört bir yanında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık için yapacağı referanduma karşı Karşıyaka İskelesi önünde basın açıklaması yaptı. Ellerinde Türk, Azeri ve Türkmen bayraklarıyla toplanan yaklaşık 50 dernek üyesi burada “Kerkük Türktür, Türk kalacak\", “Bozkurtlar ulusun tanrı Türk’ü korusun\", “Telafer Türktür Türk kalacak\", “Ne mutlu Türk\'üm diyene\" sloganları attı. Grup adına basın açıklaması yapan Tanrıdağ Türkçüler Derneği İzmir İl Temsilcisi Ahmet Tuğrul, referanduma karşı olduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Asırlardır Türk toprağı ve Türk’ün Ortadoğu\'daki kalbi olan Kerkük, yıllardır uğradığı zulümlere rağmen dimdik ayakta kalmış, cehenneme dönen Irak coğrafyasında Türk’ün haykırışı olmuştur. Gökbayrak altında yıllardır bölgede canlarını kanlarını feda ederek Türklüğü ve Türkmenliği savunan Kerküklü soydaşlarımızı savaş ve silahla yıldıramayan bölgesel Kürt yönetimi, şimdi er meydanında alamadığı toprakları masada almaya kalkışmaktadır. Dili Türk, özü Türk, soyu Türk olan Kerkük topraklarına eğer bir gün bir bayrak dikilecekse bu gökbayraktan başka bir bayrak olmayacaktır. Osmanlı Devleti’nden bu yana bölgedeki Türk nüfusu yüzde 90’ın altına hiç düşmediği halde Kerkük’te Türk’ten başka bir milletten söz etmek gaflettir. Mevcut Irak yönetimi eğer ki bu referanduma engel olmaz ise Irak’ın bozulan toprak bütünlüğü bölgeye savaştan başka bir şey getirmeyecektir.\"

Musul ve Kerkük’ün Misak-i Milli sınırları içinde kaldığını belirten Tuğrul, “Orası Türkiye Cumhuriyeti topraklarından ayrı görmediğimiz öz vatanımızdır\" dedi. Açıklamanın ardından grup üyeleri olaysız şekilde dağıldı.

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