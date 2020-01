İzmir'den Hakkari'ye ısıtan yardım

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Sarıtaş köyü Yusuf Kızılboğa İlk ve Orta Okulu Müdürü Büşra Deviren\'in sosyal medya hesabından yaptığı yardım çağrısına İzmir\'de faaliyet gösteren Anadolu Birliği Derneği\'nden yanıt geldi. Dernek, okulun 238 öğrencisine kışlık mont, ayakkabı, kırtasiye malzemesi, ana okul öğrencilerine oyuncak ile okula 2 projeksiyon cihazı hediye etti.

Merkezi İzmir\'de bulunan, yönetim kadrosu ise Türkiye\'nin çeşitli kentlerinde gelenlerin oluşturduğu Anadolu Birliği Derneği, Hakkari\'de bir köy okulu için sosyal medya hesabında paylaşılan yardım çağrısına kayıtsız kalmadı. Hakkari\'ye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıtaş köyünde bu yıl hizmete açılan Yusuf Kızılboğa ilk ve Orta Okulu Müdürü Büşra Deviren\'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar üzerine Dernek Genel Başkanı Veysel Güldoğan ve 30 yıl önce Boybeyi köyünün Yeşilbulak mezrasından İzmir\'e yerleşen dernek yönetim kurulu üyesi emekli Astsubay Mustafa Yıldız, hemen harekete geçti.

Genel Başkan Güldoğan ve yönetik Kurulu Üyesi Yıldız, köy okulunu ziyaret ederek, 238 öğrenci için getirdikleri mont ve botları kend eleriyle giydirip, anaokulu öğrencilerine oyuncak dağıttı. Güldoğan ve Yıldız okula da 2 projeksiyon cihazı hediye etti. Güldoğan, Anadolu Birliği Derneği\'nin 2003 yılında Türkiye\'nin 7 bölgesinden gelip İzmir\'de yaşayan sanayici, tüccar, avukat ve siyasetçiden oluşan bir grup sivil girişim tarafından kurulduğunu belirterek şöyle konuştu:

\"Türkiye\'nin her yeri bizim anlayışı ile Hakkari\'ye geldik. Bundan sonraki süreçte de Türkiye\'nin diğer yerlerinde elimizden geldiğince devletimize faydalı bir nesil yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz ve gayret edeceğiz.Hakkari\'nin Sarıtaş Köyündeki çocuklarımızı sevindirmekle büyük mutluluk yaşadık. Biz Anadolu Birliği olarak bu tür projeleri devam ettireceğiz. Anadolu\'nun her yerinde devletine bağlı, milletine bağlı bir nesil yetişmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız.\"

30 yıl sonra doğduğu topraklara vefa borcunu ödemeye geldiğini anlatan Anadolu Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Emekli Astsubay Yıldız ise yıllar sonra doğduğu topraklardaki çocuklara yardımda bulundukları için çok mutlu olduğunu söyledi. Yıldız, \"Bizim dönemimizde çok zor şartalar vardı. Ama elimizden geleni yaptık ve okuduk. Büyükşehirlere göç ettik. Beşiğinde sallandığımız köyümüze ise vefa borcumuz var. Bu borcumuzu da eğitim öğretim gören ve ihtiyacı olan öğrencilere yardım ederek ödeyoruz. Bundan sonra da okulumuzun her türlü ihtiyacını gidermeyi sürdüreceğiz\" dedi.



FOTOĞRAFLI