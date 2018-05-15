İzmir'den ABD ve İsrail'e tepki

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, AK Parti il teşkilatı tarafından düzenlenen eylemde, ABD\'nin İsrail\'deki büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıması ve Gazze\'de İsrailli askerlerin Filistinlileri katletmesi protesto edildi.

Konak Camii önünde toplanan AK Parti İzmir İl Teşkilatı ve İnsani Yardım Vakfı üyeleri, Gazze\'de İsrailli askerlerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Kalabalık, \'Müslüman uyuma Kudüs\'e sahip çık\' sloganı atarken, üzerinde \'Özgür Kudüs için ayaktayız\' ve \'Kudüs Müslümanlarındır\' yazılı pankartlar açıldı. Ayrıca \'Katil Amerika\', \'İsrail gibi bir devlet yok ki başkenti Kudüs olsun\' yazılı dövizler taşındı. Protestoculardan bazıları, Doğu Kudüs\'te bulunan Mescid-i Aksa\'nın maketini taşıdı.

Gıyabi cenaze namazının kılınmasının ardından açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Amerika Birleşik Devletleri\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti tanıma girişimini kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Bu girişimin kendileri için yok hükmünde olduğunu aktaran Şengül, \"ABD bu girişimiyle BM\'yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. İsrail\'in şu ana kadar 60 Filistinli kardeşimizin şehadeti ve yüzlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini lanetliyoruz. İsrail\'in böyle devam etmesi halinde eninde sonunda akıttığı masım kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz\" diye konuştu.

\'ZAMAN KAYBETMEDEN HAREKETE GEÇİN\'

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, partililer ve çok sayıda sivil toplum kurulusu temsilcisinin katıldığı açıklamada konuşan Şengül; Müslümanların, Hristiyanların ve Musevilerin kendi dini ve tarihi hafızalarını muhafaza ettiği Kudüs\'te, bu dengenin bozulmasının çok daha büyük sorunları tetikleme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, \"Bu tehlikenin farkında olduğunu düşündüğümüz uluslararası arenayı ve BM\'yi zaman kaybetmeksizin bir kez daha harekete geçmeye çağırıyoruz. Türkiye, bu hukuksuzluğa karşı dönem başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve BM gibi uluslararası platformlarda ve ikili temaslar vesilesiyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir\" dedi.

Şengül, açıklamasının devamında, \"ABD\'nin içerisine düştüğü bu akıl tutulması ve izansız yaklaşım ABD\'yi dünya kamuoyunda ve devletler arenasında yalnızlığa mahkum ederken; işgal ve terör devleti İsrail\'in zulmüne ve işlediği suçlara da ortak etmiş, dökülen binlerce masum Filistinlinin kanında ABD\'nin de dahlini doğurmuştur. İsrail dünyanın gözü önünde apaçık bir soykırım gerçekleştirmektedir\" ifadelerini kullandı.

Bu duruma sessiz kalmayacaklarını kaydeden Başkan Şengül, Kudüs\'ün Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı. \"İnsanlığın kadim silüeti, bağımsız Filistin\'in başkentidir\" diye sözlerine devam eden Şengül, \"Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir\" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, basın açıklamasının ardından Konak Meydanı\'ndaki Hasan Tahsin Anıtı önüne çelenk bıraktı.



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