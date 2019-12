İzmir'den 30 ülkeye `Hadise şov'

Dikişsiz, dekolteli elbise

Bu yıl İzmir'in ev sahipliği yaptığı 60 ülkeden binlerce çocuğun katıldığı şenliklerin kapanışı 10 bin kişilik Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşti. TRT'den 30 ülkeye canlı yayınlanan programda üç kez sahneye çıkan ve 6 şarkıyı seslendiren Hadise, şovuyla da herkesi kendine hayran bıraktı.Dikişsiz gri renkli, sırt, gögüs ve bacak dekolteli elbisesi, parlak renkteki topuklu ayakkabıları ve iki koluna yaptırdığı dövmeleriyle dikkat çeken Hadise'nin güzelliğinin yanı sıra danslarıyla yürek hoplattı. Sahneye `Düm Tek Tek' adlı Eurovision'da yarışacağı şarkıyla çıkan Hadise, bu özel gecede olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.Şarkının her tarafta, her ülkede çok iyi anlaşıldığı ve sevildiğini belirten Hadise, ``Böyle bir görevi üstlenmem, Türkiye gibi büyük ülkemi temsil etmem. Tanıtım turnelerinde şarkımızı çok beğendiler. Birçok ülkede güzel tepkilerle karşılaştım. Bunların hepsi sizin sayenizde oldu. Burada olmam da yine sizin sayenizde. Sizin bana verdiğiniz güçle istediğimi yapabiliyorum. Çok teşekkür ederim'' dedi.Gecenin sunuculuğunu üstlenen Didem Tolunay'ın bir ara kendisine sıkı sarılmasından, elinin göğüslerine değmesinden rahatsız olan Hadise, sunucu Tolunay'a eliyle nezaketen müdahale de bulundu.Hadise'nin sağ elinin dışına yaptırdığı Roma rakamlarıyla `27.12.1986' dövmesiyle sol bilek içine yaptırdığı dövmesi dikkat çekti.23 Nisan törenlerinde çocukken çok eğlendiğini belirten Hadise, ``Tiyatro yapardım, dans ederdim, şarkı söylerdim, sunuculuk yapardım. O zamanlardan sahneye bir ilgim vardı. Kendimi yarışmaya hazır hissediyorum. Çok emek verdik. Sizlerin enerjisi ve moraliyle tüm yorgunluğum gidiyor. Her şey çok güzel olacak. Yarışmadan güzel haberlerle ülkeme döneceğim. Türkiye büyük bir ülke. Tüm dünyaya en iyi şekilde ülkemi tanıtacağım'' diye konuştu.