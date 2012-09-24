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Dünya

İzmir'deki Yunan Konsolosluk binası satılıyor

Ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşayan Yunanistan bütçe açıklarını kapatmak için yurtdışında sahip olduğu 30 gayrimenkulu satışa çıkarıyor

24 Eylül 2012 13:21

Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan yurtdışında sahip olduğu gayrimenkulleri satışa çıkarıyor. Yunanistan’ın satış listesine koyduğu binalar arasında İzmir’deki konsolosluk binasına da yer alıyor.

Yunan medyası bu çerçevede Yunanistan’ın İzmir’de sahilde Atatürk caddesi 262 numaradaki tarihi konsolosluk binasını da satacağını açıkladı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Etnos gazetesi 30 gayrimenkulden “acil satış” listesinde olanlar arasında İzmir, Berlin, Belgrad ve Brüksel’dekileri saydı.

İzmir binası dışında satıştaki bazı önemli gayrimenkuller şöyle:

İngiltere’nin başkenti Londra’da Holland Park, Kensington mevkiinde 1000 metrekarelik konsolosluk binası.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de eski Yunan büyükelçilik binası. Burayı Hırvatistan 2008’de 5.5 milyon euro’ya satın almak istemiş ancak Atina reddetmişti, şimdi değeri 4 milyon euro’ya düştü.

Fransa’nın başkenti Paris’te Rue Auguste Vacquerie 17 adresli bina.

Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki Yunan büyükelçiliğinin sahibi olduğu 8 dönüm büyüklüğündeki arazi.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da büyükelçilik olarak alınan ancak kullanılmayan 2.376 metrekare Barok stili bina.

Almanya’nın başkenti Berlin’de eski elçilik binası.

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