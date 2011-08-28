İzmir'deki yangınları PKK'lılar mı çıkardı?

T24 - İzmir ve çevresinde birbiri ardına çıkan orman yangınlarında sabotaj şüphesi artarken, Foça’daki yangınla ilgili olarak tutuklanan üç zanlının terör örgütü PKK’yla bağlantıları tespit edildi.







Milliyet gazetesinin haberine göre; PKK’nın Kuzey Irak’taki kamplarına düzenlenen hava harekatının hemen ardından İzmir ve çevresinde başlayan şüpheli orman yargınlarıyla ilgili elde edilen ipuçları, örgütü işaret ediyor.





PKK’dan ayrılan şahin kanadın kurduğu TAK’ın turizm bölgelerini hedef aldığına yönelik tehditleri, PKK’da etkin konumda bulunan Suriye kökenli Doktor Bahoz kod adlı Fehman Hüseyin’in aynı yöndeki talimatlarının ardından başlayan orman yangınları, soruşturmalarda terör örgütüne odaklanılmasına yol açtı. Emniyet birimleri, Foça’daki yangınla ilgili soruşturmada, PKK’nın izine ulaştı.

Poliste konuşmadılar



Foça’da başlayan ve Seferihisar, Menemen, Işıkkent ile Bayındır bölgelerinde etkili olan orman yangınlarının Foça’daki bölümüyle ilgili yapılan soruşturmada, Ferhan Y., Seyfettin T. ile Mürsel Ö. adlı zanlılar yakalandı. Polis bölgesindeki yangın nedeniyle gözaltına alınan üç zanlı, İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi’ndeki sorgularında susma haklarını kullanarak hiç bir soruya yanıt vermedi.



Buna karşılık polis, zanlılarla ilgili araştırmada, çarpıcı bilgilere elde etti. Zanlıların yapılan üst aramasında Ferhat Y.’nin üzerinde bilgisayarlarda kullanılan hafıza kartı bulundu. Yapılan incelemede, hafıza kartında “PKK.HPG(H:)” adıyla özel bir dosya tanımlandığı tespit edildi. Bu dosyayı açan polisler, içinde PKK’nın silahlı eylem kolu olan ERNK’nin bayrağı ile yine PKK’nın sözde bayrağının üzerinde “Başkaleli Yoldaş Colemergli” yazan ve alev almış kalp resminin bulunduğu özel bir görüntü tespit etti.

Yanan bölgedelermiş



Sorgularında polisin orman yangını ve PKK bağlantılarıyla ilgili soruları yanıtsız bırakan zanlılardan Ferhat Y.’nin “Ben yangın bölgesindeki yoktum” açıklamasına karşın kullandığı cep telefonu üzerinde yapılan HTS incelemesinde Ferhat Y.’nin kullandığı cep telefonunun yangın bölgesindeki bir baz istasyonundan sinyal verdiği belirlendi. Ayrıca, zanlılar birbirlerinden ayrı yapılan sorgularında denize gittiklerini iddia etmelerine karşın, denize gittiklerine karşın herhangi bir delil ortaya koyamadı.





Zanlıların sırtçantasının da eski naylon ve kağıt doldurulmuş olduğu görüldü. Bir zanlının üzerinde üç çakmak bulundu. Ayrıca, zanlıların giydikleri çorapların üzerindeki bitki kırıntıları ile toprak artıkları, yangının çıktığı bölgedeki bitki ve toprak yapısıyla aynı çıktı. Bu bulgulara üzerine, zanlılar, susma hakkını kullanmalarına karşın tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Milliyet’e bilgi veren üst düzey bir emniyet yetkilisi, Fehman Hüseyin’in örgüt kadrolarına verdiği talimatlar sonrasında yangınların çıkmasına dikkati çekti. Foça’nın dışındaki yangınların jandarma sorumluluk bölgesinde olduğunu belirten emniyet yetkilisi, jandarmanın da gerekli çalışmayı yaptığını belirtti.

Böyle tehdit etmişti



PKK içinde etkin konuma gelen Doktor Bahoz kod adlı Fehman Hüseyin talimatlarında, “Saldırı yapmazsak sanırım durum hiç iyi olmayacak. Şöyle birkaç genç gönderin, bunlara yol parası verin. Batıya gönderin her şeyi yakmalarını sağlayın. Ağaç-mağaç, orman, bitki bırakmasınlar. Yukarıdan aşağıya kadar yaksınlar” şeklinde değerlendirmeler yaptığı güvenlik birimlerince tespit edilmişti.





Foça’daki orman yangınını çıkarmaktan tutuklanan zanlıların çorapları bu haldeydi.

Dalaman’da faciadan dönüldü



Muğla Dalaman’da dün orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın evlere 300 metre kadar yaklaşırken kontrol altına alındı. Çöplükten çıktığı ileri sürülen ve 7 hektar çamlık alanda etkili olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



