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Kültür-Sanat

İzmir'deki Van sergisi gelirleri depremzedelere

İzmir'de, 25 Kasım 2011 tarihinde izmirizmir.net sitesinin girişimiyle "Erciş Van - Göl Diyarı Fotoğraf Sergisi" açılıyor.

24 Kasım 2011 02:00

T24 - İzmir'de, 25 Kasım 2011 tarihinde izmirizmir.net sitesinin girişimiyle "Erciş Van - Göl Diyarı Fotoğraf Sergisi" açılıyor. Fotoğrafların satışından elde edilecek gelir Erciş'teki depremde zarar gören sanatla ilgili kişi ve kurumlara bağışlanacak.


"Depremden zarar gören başta fotoğrafçılar olmak üzere çeşitli sanatçılara destek için sergi açılıyor, fotoğraf satılıp paralar toplanıyor. Karıncalar, bu kez ağustos böceklerine destek vererek, klasik öykünün sonunu olumlu biçime çevirmeye kararlılar. Bunun için hepimize ihtiyaçları var.


25 Kasım - 30 Kasım arasında açık kalacak olan sergiye gidin, oradan ya da web'den fotoğraf satın alın, sanata, sanatçılara omuz verin. Verin ki onlar da depremde üşüyenlerin acısını en estetik biçimde dünyaya duyururken ruhumuzu da doyurmaya devam edebilsinler..."



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