İzmir'deki 'Uyku Festivali'nde cep telefonu, bilgisayar ve tablet yasak

İzmir'in Buca ilçesinde 4-5 Haziran'da düzenlenecek olan 'Uyku Festivali'nde cep telefonu, bilgisayar ve tablet yasak olacak. Festivale katılanlar 2 gün boyunca kitap okuyup, müzik dinleyip özel olarak hazırlanmış yemekler yiyecekler. Konaklama için de herhangi bir ücret alınmayacak.

Buca Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bir radyo iş birliğiyle Kaynaklar Mahallesi yakınlarındaki kamp alanında düzenlenecek festivalle, katılımcıların teknolojiden uzak 2 gün geçirmesi amaçlanıyor.



Çadırlarda konaklayacak katılımcılar, telefon, bilgisayar ve tablet gibi iletişim araçlarını alana sokamayacak. Bunları kullandığı tespit edilenler, kamp alanından çıkarılacak.



Katılımcılar, festivalde, kitap okuyup, müzik dinleyip, turnuvalara katılabilecek, özel hazırlanan yemeklerden yiyerek, reçel yapımını öğrenebilecek. Konaklama için herhangi ücret alınmayacak.



Başvurular, 27 Mayıs'a kadar etkinliğin internet sitesinden yapılabilecek. Festivalde sınırlı sayıda başvuru kabul edilecek.



Girişlerin 3 Haziran saat 18.00'de başlayıp, 4 Haziran saat 09.00'da sona ereceği festivale, 18 yaşından küçükler aileleriyle katılabilecek.