T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İzmir'deki 'Uyku Festivali'nde cep telefonu, bilgisayar ve tablet yasak

Festivale gelen konuklardan herhangi bir ücret alınmayacak

21 Mayıs 2016 19:11

İzmir'in Buca ilçesinde 4-5 Haziran'da düzenlenecek olan 'Uyku Festivali'nde cep telefonu, bilgisayar ve tablet yasak olacak. Festivale katılanlar 2 gün boyunca kitap okuyup, müzik dinleyip özel olarak hazırlanmış yemekler yiyecekler. Konaklama için de herhangi bir ücret alınmayacak.

Buca Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bir radyo iş birliğiyle Kaynaklar Mahallesi yakınlarındaki kamp alanında düzenlenecek festivalle, katılımcıların teknolojiden uzak 2 gün geçirmesi amaçlanıyor.

Çadırlarda konaklayacak katılımcılar, telefon, bilgisayar ve tablet gibi iletişim araçlarını alana sokamayacak. Bunları kullandığı tespit edilenler, kamp alanından çıkarılacak.

Katılımcılar, festivalde, kitap okuyup, müzik dinleyip, turnuvalara katılabilecek, özel hazırlanan yemeklerden yiyerek, reçel yapımını öğrenebilecek. Konaklama için herhangi ücret alınmayacak.

Başvurular, 27 Mayıs'a kadar etkinliğin internet sitesinden yapılabilecek. Festivalde sınırlı sayıda başvuru kabul edilecek.

Girişlerin 3 Haziran saat 18.00'de başlayıp, 4 Haziran saat 09.00'da sona ereceği festivale, 18 yaşından küçükler aileleriyle katılabilecek.

ETİKETLER

İzmirUyku festivalibilgisayar yasakİzmir Uyku Festivali ne zaman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24