T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'deki Twitter gözaltılarında 12 kişi serbest

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeniyle dün geceden bu yana gözaltında bulunan 34 kişiden 12'sinin serbest bırakıldı

06 Haziran 2013 12:15

İzmir'de, Taksim Gezi Parkı'ndaki olaylara yönelik, sosyal medyada paylaşım yaptıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan 34 kişiden 12'si serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte düzenlenen gösterilere katılanları, sosyal medya aracılığıyla galeyana teşvik eden ve hakaret içeren söylemlerde bulunduğu belirlenen F.E. adına açılmış hesabın H.E'ye ait olduğunu belirledi. Bunun üzerine H.E, polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeniyle dün geceden bu yana gözaltında bulunan 34 kişiden 12'sinin serbest bırakıldığı, 13'ünün de ifadelerinin tamamlandığı ve sağlık raporunun alınmasının ardından serbest bırakılmalarının beklendiği öğrenildi.

Gözaltındaki diğer şüphelilerin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 

ETİKETLER

izmirgezi parkıeylemgözaltıserbest

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24