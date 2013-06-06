İzmir'deki Twitter gözaltılarında 12 kişi serbest

İzmir'de, Taksim Gezi Parkı'ndaki olaylara yönelik, sosyal medyada paylaşım yaptıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan 34 kişiden 12'si serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte düzenlenen gösterilere katılanları, sosyal medya aracılığıyla galeyana teşvik eden ve hakaret içeren söylemlerde bulunduğu belirlenen F.E. adına açılmış hesabın H.E'ye ait olduğunu belirledi. Bunun üzerine H.E, polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeniyle dün geceden bu yana gözaltında bulunan 34 kişiden 12'sinin serbest bırakıldığı, 13'ünün de ifadelerinin tamamlandığı ve sağlık raporunun alınmasının ardından serbest bırakılmalarının beklendiği öğrenildi.