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İzmir'deki terör operasyonunda, 3 kişi daha gözaltına alındı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Menemen ilçe başkanlığı seçimi sırasında bölücü terör örgütü PKK elebaşını öven sözler söylenmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınanların sayısı 20'den 23'e yükse

27 Kasım 2018 18:16

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Menemen ilçe başkanlığı seçimi sırasında bölücü terör örgütü PKK elebaşını öven sözler söylenmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınanların sayısı 20\'den 23\'e yükseldi.
İzmir ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, HDP Menemen İlçe Başkanlığı seçimlerinde eski İl Başkanı Mahfuz Güleryüz ile eski ilçe Başkanı M.A.\'nın konuşması sırasında bölücü terör örgütü PKK elebaşını öven sözler söyledikleri belirlendi. PKK elebaşısının fotoğraflarının da asıldığı seçime katılan kişilere yönelik dün (pazartesi) sabah eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Haklarında yakalama kararı verilen 28 şüpheliden, aralarında Mahfuz Güleryüz ile eski ilçe Başkanı M.A.\'nın da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Sürdürülen çalışmalar kapsamında hakkında yakalama kararı verilen 3 zanlı daha gözaltına alındı. Operasyon kapsamındaki toplam gözaltı sayısı 23\'e ulaştı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital malzeme ve örgütsel dokümanlar ele geçirildiği belirtildi. Sağlık kontrolünün ardından, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürülem şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

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