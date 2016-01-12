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İzmir'deki tarihi başkonsolosluk binası satışa çıkarıldı

Satın alma teklifleri için son tarih 31 Ocak

12 Ocak 2016 23:31

Almanya'nın İzmir Başkonsolosluğundan yapılan açıklamaya göre, konsolosluk binasının 2007 yılında Balçova'ya taşınmasının ardından satışa çıkarılan Almanya'nın İzmir'deki tarihi başkonsolosluk binası için teklif süresi 31 Ocak'ta sona erecek.

Hürriyet'in haberine göre Birinci Kordon'daki bina için asgari teklif bedeli 3,2 milyon Euro olacak. Satın alma teklifi 'kapalı zarf usulü' ile 31 Ocak tarihine kadar Almanya'nın İzmir Başkonsolosluğuna yapılabilecek. Zarf açılışları teklif verenlerin katılımı olmadan gerçekleştirilecek, işlemler ve tekliflerin sonucu hakkında tutanak hazırlanacak. 

"Eski şehir şatosu" olarak da adlandırılan binanın 1890'lı yıllarda yapılan A kısmı ile 1925 yılında inşa edilen B kısmının toplam arsa ölçüsü 562, binanın kullanım alanı ise bin 200 metrekare. Binayı satın almak amacıyla görmek isteyenlerin elektronik posta yoluyla randevu alması gerekiyor. 

Tarihi taş yapı, 14 Temmuz 1925'ten 2007 yılına kadar başkonsolosluk binası olarak hizmet vermiş, başkonsolosluk 21 Mayıs 2007'de Balçova ilçesine taşınmıştı. 

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