İzmir'deki taksi, minibüs ve servis araçlarına kameralı güvenlik sistemi

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'deki 13 bin 625 taksi, minibüs ve servis aracına, İçişleri Bakanlığı genelgesi üzerine yıl sonuna kadar kameralı güvenlik paketi takılacak. Bu amaçla kurulan komisyon bir yıl süren çalışmalarını tamamladı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, emsallerinden daha üstün özellikli sistemin ortak akılla hayata geçeceğini açıkladı.

İzmir\'de yolcu taşımacılığında daha güvenli dönem yakında başlayacak. İçişleri Bakanlığı\'nın başta terör olayları olmak üzere suç ve suçlularla mücadele için yayınladığı genelge kapsamında İzmir merkezi ile ilçelerinde yolcu taşıyan toplam 13 bin 625 araca kameralı güvenlik paketi yıl sonuna kadar takılacak. Bu amaçla İzmir\'de kamu kurumları ve meslek odaları tarafından bir adım atıldı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bünyesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası\'nın da yer aldığı komisyon kuruldu. Komisyon, bir yıl süren hazırlıklarını tamamladı ve diğer şehirlerde yaşanan olumsuzluklar da dikkate alınarak daha üstün özelliklere sahip sistemin hayata geçirilmesini sağlayacak teknik şartname hazırlandı.

Bu şartnameye göre yetki belgesi almaya hak kazanacak firma ya da firmalar tarafından 3 bin 500 taksi, bin 117 minibüs, 6 bin servis aracı ve güzergah izin belgesi ile ilçelere yolcu taşıyan 3 bin 8 araca kameralı güvenlik sistemi, bakanlıkça verilen sürenin sona ereceği 31 Aralık\'a kadar yerleştirilecek. Sistem taksilerde sadece görüntü alacak, diğerlerinde ses de kaydedecek. Bu kayıtlar İzmir Emniyet Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İzmir Ulaşım Merkezi\'nde tutulacak.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, komisyonun emsallerinden daha üstün donanıma sahip örnek bir sistem kurulması için titiz çalışma sergilediğini açıkladı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekili de olan Anık, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile zorunlu tutulan sistemin bazı illerde devreye alındığına, ancak kimi yerlerde kısa sürede kullanılamaz hale geldiğine işaret etti, şöyle dedi:

\"Bu aksaklıkların İzmir\'de de tekrarlanmaması ve hem kaynak israfı hem de güvenlik zafiyeti yaşanmaması için öncelikle acele etmedik. Türkiye\'ye benzeri olmayan komisyon sayesinde ortak akılla hareket edip en küçük ayrıntıyı bile göz önünde bulundurduk. Bakanlık genelgesindeki şartlar değiştirilmeden ilave şartlar eklenerek örnek bir çalışma gerçekleştirdik.\"

KORSAN UYGULAMAYA DİKKAT

Celil Anık bir de korsan uyarısında bulundu. Anık, İzmir\'de son günlerde bazı taksi şoförleri de alet edilerek internet uygulamaları üzerinden korsan taşımacılığın özendirildiğini dile getirerek, \"Şehrin işlek yerlerine izinsiz afişler asarak tanıtım yapan bu kişiler hakkında yasal girişim başlattık. Odamızın adını da kullanan ve hiçbir izni bulunmayan bu tip girişimlere itibar edilmemesi için İzmirlileri ve taksici esnafımızı dikkatli olmaya çağırıyoruz\" dedi.



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