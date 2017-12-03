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İzmir'deki tabancalı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada 45 yaşındaki Cüneyt Lafanlar hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı

03 Aralık 2017 09:34

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada 45 yaşındaki Cüneyt Lafanlar hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Olay, dün gece saatlerinde Kuruçay Mahallesi 1183 Sokak\'ta meydana geldi. Cüneyt Lafanlar ile aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen kimliği belirsiz bir kişi arasında tartışma başladı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine, tabancayla başından vurulan Lafanlar ile kavgayı ayırmaya çalıştığı öne sürülen 36 yaşındaki Cenk Ecelioğlu yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Lafanlar\'ı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, koltuk altından yaralanan Ecelioğlu\'nu ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Lafanlar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ecelioğlu\'nun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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