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İzmir'deki şölende 5 ton hamsi tüketildi

İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde belediyenin de desteklediği Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu'nca (KADEKON) düzenlenen 10'uncu Karşıyaka Hamsi Şöleni'nde katılımcılara 5 ton hamsi ikram edildi

24 Aralık 2017 17:35

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde belediyenin de desteklediği Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu\'nca (KADEKON) düzenlenen 10\'uncu Karşıyaka Hamsi Şöleni\'nde katılımcılara 5 ton hamsi ikram edildi.
Karadeniz\'de deniz suyu sıcaklığının beklenenden yüksek olması, avlanan hamsi miktarında düşüşe yol açarken, balığın kilogram fiyatının da 20- 25 TL\'ye çıkmasına neden oldu. Fiyatı yüzünden hamsi almakta zorlanan İzmirliler, Karşıyaka Belediyesi ve KADEKON tarafından Bostanlı Pazaryeri\'nde düzenlenen 10\'uncu Karşıyaka Hamsi Şöleni\'nde balığa doydu. Şölende binlerce katılımcıya, tavalarda kızartılan 5 ton hamsi ikram edildi. KADEKON yöneticileri, hamsiyi 25 gün önce ihaleye çıkarak, yurt dışından aldıklarını söyledi. Hamsi şölenine katılanlar, horon oyunuyla eğlendi.

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