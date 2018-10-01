İzmir'deki sağanakta hastaneyi su bastı (4)

ARAÇLARINDA MAHSUR KALDILAR

İzmir\'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, Kemalpaşa ilçesinde bazı araçlar, alt geçitte biriken suda kaldı. Bazı sürücüler, araçlarının içinde yardım beklerken, bazıları da araçlarının üzerine çıkarak, yükselen sudan korunmaya çalıştı. Sürücülerden birinin köprüden alt geçide atılan halatla kurtulmaya çalışması, dikkat çekti. Halatla yukarı tırmanmaya çalışan sürücü, birkaç kez denemesine rağmen başarısız oldu. Alt geçitte kalan sürücüler ve araçları, suyun tahliye edilmesinin ardından çıkarılırken, araçlarda büyük hasar meydana geldi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)



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