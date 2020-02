İzmir'deki 'rüşvet' operasyonunda bir zabıta memuru tutuklandı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de düzenlenen rüşvet operasyonunda, Konak Belediyesi\'nde görevli 10 zabıta görevlisi ile 15 esnaf gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bir zabıta memuru tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı. Konuyla ilgili konuşan Konak Belediye Başkanı CHP\'li Sema Pekdaş, \"Kanunsuz ve hukuk dışı oluşumlara izin vermeyiz\" dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından rüşvet iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen polis, geçen 17 Aralık\'ta, Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde görevli 10 personel ile 15 esnafı gözaltına aldı. Gözaltına alınan 25 kişi, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 22\'si savcılık tarafından serbest bırakıldı, biri amir 3 zabıta görevlisi ise tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bu 3 kişiden bir zabıta memuru tutuklanırken, diğer 2\'si ise serbest kaldı.

PEKDAŞ: KANUNSUZ VE HUKUK DIŞI OLUŞUMLARA İZİN VERMEYİZ

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Konak Belediye Başkanı CHP\'li Sema Pekdaş şunları söyledi:

\"17 Aralık Pazartesi günü İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında belediyemizin Zabıta Müdürlüğü’nde görev yapan 10 personelimiz gözaltına alınmıştır. Gözaltı süresinin sonunda tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 3 zabıta personelinden sadece 1 zabıta memurunun tutuklanmasına karar verilmiş, diğerleri serbest bırakılmıştır. Şunu belirtmek isterim ki; soruşturmanın başladığı andan itibaren söz konusu iddiaların araştırılması, var olan gerçeğin yargı yoluyla ortaya çıkarılması ve eğer ortada bir suç varsa bunu yapan ya da yapanların gereken cezayı alması adına ilgili makamlara her türlü destek verilmiştir. Ortada bir suç varsa bunun ortaya çıkarılması ve yapanların cezalandırılması Konak Belediyesi olarak bizlerin de arzusudur. Şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışımız gereği belediyemiz her türlü denetime ve incelemeye açıktır. Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne yapılan tüm inceleme ve denetlemelerden Konak Belediyesi alnının akıyla geçmiştir. Bu yönüyle belediyemiz kamu idareciliğinde örnek belediyeler arasında gösterilmektedir. Konak Belediyesi olarak hiçbir kanunsuz ve hukuk dışı oluşuma izin vermediğimiz gibi çıkar çevrelerine karşı göreve geldiğimiz ilk gün başlattığımız mücadeleyi de aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yerel seçimler yaklaşırken şahıslardan kaynaklı adli soruşturmaları farklı yönlere çekerek şahsımı ve başkanlığını yaptığım Konak Belediyesi’ni yıpratma çabasına girenler, manipülatif haberler yaptırarak kamuoyu üzerinde siyasi algı yaratmayı amaçlayanlar hedeflediklerine asla ulaşamayacaklardır. Her ne olursa olsun, Konak Belediyesi kamucu belediyecilik anlayışıyla hizmet üretmeye, Konak halkının huzur ve mutluluğu için çalışmaya devam edecektir.”