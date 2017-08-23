İzmir'deki orman yangınıyla ilgili köylülerin iddiası: Düşen gök taşı neden oldu

İzmir'in Kınık ilçesi Arpaseki Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün (21 Ağustos 2017) saat 21.30'da, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Köylüler, kısa sürede söndürülen yangının gök taşından dolayı başladığını iddia etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre ihbar üzerine orman ve itfaiye ekipleri bölgede söndürme çalışması yaptı. Bölgeye 5 itfaiye aracı gönderildi. Yangın, büyümeden söndürüldü. Köylüler, bölgeye gök taşı düştüğünü, yangının bu nedenle başladığını öne sürdü.



Arpaseki Muhtarı Ergün Şahan, düşen cismin ışıklı bir cisim olduğunu hatta komşu mahalle olan Aziziye Mahallesi’nden de görüldüğünü iddia etti. Yangın yerine yakın oturan İsmail Süren, “Düşen cisim yuvarlak bir şeydi. Ses yoktu, etrafına ışık saçıp, derenin içine düştü” dedi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıldığını belirtti. (DHA)