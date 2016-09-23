İzmir'deki önemli okullardaki 100'den fazla öğretmenin ataması tepki çekti

Milli Eğitim’de norm kadro ve ihtiyaç fazlası öğretmenlere yönelik atamaların bu yıl uygulanmasıyla birlikte İzmir’in gözde okullarından Bornova Anadolu Lisesi’nde 58, Cihat Kora Anadolu Lisesi’nde 30, İzmir Fen Lisesi’nde ise 14 öğretmen başka okullara atanacak. Kimi veliler bu duruma tepki gösterdi. İstanbul Erkek, Galatasaray, Vefa gibi liselerle birlikte “Karanlığa sırtımızı dönelim” kampanyasına katılan İzmir'deki okullardan Bornova Anadolu Lisesi'ndeki 104 öğremenden 58'ine “norm fazlası” olduğu bildirildi.

Geçen eğitim yılı sonunda yürütülen kampanyaya katılan öğrencilerin bulunduğu ve proje okul kapsamında yer alan okullarda, öğretmenlerin yarısından fazlasının kurumlardan uzaklaştırıldığı belirtildi. Başarılı okulların tayin formu gönderilen öğretmenleri kendilerine okul bakmaya başlarken, yeni öğretim dönemi başlar başlamaz öğretmenlerinden ayrılacağını duyan öğrenci ve veliler protesto hazırlığında.

Cumhuriyet'ten Hakan Dirik'in haberine göre, "norm fazlası" olduğu bildirilen öğretmenlerin, öğretmen açığı bulunan okullara tayin istemeleri tebliğ edildi. BAL ile birlikte İzmir'de proje okul kapsamına alınan İzmir Fen Lisesi'nde 30 öğretmenden 6'sı ihraç edilmişti. Şimdi de geriye kalan 24 öğretmenden 14'ü gönderiliyor. Cihat Kora Anadolu Lisesi'nde de gerçekleştirilen uygulamanın, ülke genelindeki tüm proje okullarda da gerçekleştirileceği belirtildi. Bakanlığın Müsteşar Yusuf Tekin imzasıyla okullara gönderdiği genelgede, 8 yıldan fazla bu okullarda görevli öğretmenlerin norm fazlası olduğu, süresi 4 yılı geçenlerle ilgili “süreçin işlediği” kaydedildi.

Kişilik kırılması

BAL'daki görevinden uzaklaştırılan öğretmenlerden biri “Proje okulu uygulamasıyla öğretmenlerde müthiş bir kişilik kırılması yaşandı. Önce yöneticiler değişitirilmeye başlandı. Öğretmenlerden sendika değiştirmeleri istendi. Öğretmenlerin ders yapma huzuru kalmadı. Okulda kalmak için kişilik bölünmeleri yaşadılar. Şimdi de öğretim yılı başladıktan sonra başka okullara gönderiliyorlar. Öğrencilerimiz de çok üzgün. Bizlere sarılıp ağlıyorlar” dedi.

Deney öğrencileri

Kararın duyulmasının ardından öğrenciler imza toplamaya başlarken velilerden Tolga K. “Bizler BAL'ın kapısını penceresini beğenip çocuklarımızı bu okula yazdırmadık. Buradaki eğitim sistemine, dünya görüşüne, öğretmen kadrosuna bakarak çocuğumuzu gönderdik. Proje okulu ilan edilince buraları bilim yuvası yapacaklar zannettik. Meğer bu başka bir projeymiş Deneylerini de çocuklarımız üzerinde yapıyorlarmış” dedi. BAL'daki öğrenci, veliler ve eski mezunlar, bugün öğle tatilinde okulda eylem yapacak.

Siyasi proje

Uygulamaya tepki gösteren Eğitim Sen İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Cevat Düzce, “Özellikle karanlığa sırtını dönerek ve başarılarıyla göze batan okullar seçtiler.olarak seçtiğini, öğretmen ve idarecileri dağıtarak buraları 'değiştirmeyi' amaçladığını" söyledi. Düzce "Proje okulunun ne okula, ne öğrenciye, ne öğretmene, ne de topluma bir yararı oldu. Yalnızca kendi projelerini devreye sokarak bu okullara el attılar. Anlaşılan neredeyse tüm devlet okullarını imam hatiplere dönüştürdükleri yetmedi. Burada kesinlikle siyasi bir yaklaşım var. Burayı da yönlendirebilmek, öğretmenler ve dolayısıyla öğrencileri değiştirmek için atılan bir adımdır. Durum zaten hukuki değil” diye konuştu.