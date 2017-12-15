İzmir'deki motosiklet kazasında 1 kişi öldü

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletiyle yola savrulan 21 yaşındaki Emre Şeker yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Mürselpaşa bulvarı üzerinde meydana geldi. Basmane\'den Bornova yönüne giden Emre Şeker yönetimindeki 35 AZ 5014 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Şeker, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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