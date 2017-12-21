İzmir'deki kazada 13 kişi yaralandı

Davut CAN - Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, freni boşalan servis minibüsü park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra belediye otobüsüne çarparak durabildi. Kazada, 1\'i ağır 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde bulunan Adnan Kahveci Parkı yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. SaadettinTöngül (63) yönetimindeki 35 TIT 51 plakalı servis minibüsünün freni seyir halindeyken boşaldı. Minibüs, park halindeki 48 SN 046 ve 09 HP 667 plakalı 2 otomobile çarptıktan sonra, Uzundere- Üçyol metro hattında çalışan 35 EL 373 plakalı İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne ait ESHOT otobüsüne çarparak durabildi.

Kazada, minibüs sürücüsü Töngül\'ün yanı sıra, minibüs ve otobüste bulunan yolcular Orhan Mencik (54), Saffet Uzun (45), Mustafa Dirikşan (37), Sude Şeker (17), Ecem Yaldız (14), Osman Eroğlu (57), Elif Birol (16), Yusuf Esetoğlu (24), Orhan Tarık Özalp (25), Burçin Gezgin (33), Berra Yılmaz (34) ve Zeki Aksoy (56) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan minibüs sürücüsü Töngül\'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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