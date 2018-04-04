İzmir'deki kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Balçova ilçesinde, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden, Alper Korkmaz\'ın (38) ardından, Cemal Kılınç (37) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, geçen pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Bahçelerarası Mahallesi\'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup, trafikte karşılaştı. Otomobillerinden inen iki grup arasındaki tartışma büyüdü, silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve bıçakların kullandığı kavgada, her iki gruptan Düzgün Korkmaz (29), Alper Korkmaz, Cemal Kılınç ve Remzi Kılınç (27) çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören çevredeki esnafın ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Alper Korkmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cemal Kılınç ise dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralanın tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, yaralıların hastaneye gelen yakınları arasında da kavga çıkmış, polis ekipleri, iki grubun yakınlarını müdahale ederek ayırmıştı.



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