İzmir'deki İZBAN grevi üçüncü gününde (2)

GÜNDE 26 SEFER YAPILIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığı ile işletilen İZBAN\'da, Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine 10 Aralık Pazartesi günü başlayan grev, devam ediyor. İZBAN\'da, 343 personelin iş bırakması üzerine, yolcu yoğunluğunun yaşandığı sabah saat 06.00 ile 11.00 ve akşam saat 16.00 ile 22.00 saatleri arasında, 24 dakikada bir sefer yapılıyor. Grev dışında kalan personel ile günde 26 sefer yapılarak, yoğunluk azaltılmaya çalışıyor.

İSTASYONLARDAN DÖNDÜLER

İZBAN grevinden henüz haberi olmayan ve az sayıdaki seferlerin hangi saatlerde yapıldığını bilmeyen bazı kişiler de bulunuyor. Grevden habersiz olanlar, İzmir Metro\'dan aktarma yapılan Halkapınar İstasyonu\'nda, içeri girilmemesi için bugün saat 11.00\'den sonra çekilen güvenlik şeridini görünce şaşırdı. İstasyondan dönmek zorunda kalan yolculardan kimisi duruma tepki gösterdi, kimisi ise grev yapan işçileri destekledi. İstasyona gelenleri, buradaki güvenlik görevlileri karşıladı. Görevliler, yolcuların en kolay yoldan gidecekleri adreslere ulaşması için yardımcı olmaya çalıştı.

İSTASYONLARDA ANONSLAR YAPILDI

İZBAN istasyonlarında, grev dışında çalışan trenlerin saatleri konusunda da gün boyu anonslar yapıldı. Anonslara ve grev pankartlarına rağmen istasyonlara gelen yolculardan Mürsel Çağlayan, işçilerin grevde olduklarını bilmediğini ve karşılaştığı duruma şaşırdığını söyledi. Aliağa\'ya gideceğini, ancak tren çalışmadığı için farklı bir yol bulmak zorunda olduğunu ifade eden Çağlayan, mağdur olduğunu belirtti. Ömer Giden isimli yolcu ise İZBAN işçilerinin grevini desteklediğini söyledi. İZBAN\'ın yolcular açısından büyük kolaylık olduğunu da dile getiren Giden, \"Bu trenler büyük kolaylık ama işçiler de haklarını almalı. Biz şimdi her yere araçla gideceğiz, trafikte dur-kalk zor oluyor. İZBAN ile bir kerede gitmek istediğimiz yere gidiyoruz\" dedi.

\'İZBAN YOK, ŞOKE OLDUM\'

Örgün Kartal isimli yolcu da, \"İZBAN yok, şoke oldum. Aslında grevi biliyordum ama yolcuları mağdur etmemek adına çözüm bulacaklarını düşünüyordum. Şaşırdım, şimdi geri dönüyorum\" diye konuştu. Nursel Çakmak isimli bir yolcu da, greve tepki göstererek, \"Dertleri ne bunların, maaşları mı yetmiyor? Kızım ve oğlum sabah işe geç kaldı. Ne olacak böyle?\" dedi.

Öte yandan, toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine geçen Ekim ayında sakal bırakarak pasif direniş sergileyen işçiler, henüz sakal tıraşı olmadı. İşçiler, sözleşmenin imzalanması halinde, tıraş olacaklarını söyledi.



Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)



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