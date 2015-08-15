İzmir'deki huzurevi yangınında ölenlerin sayısı ikiye yükseldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Gürçeşme Zübeyde Hanım Huzurevi’nde, geçtiğimiz günlerde bir kişinin öldüğü, 30 kişinin dumandan etkilendiği yangında ağır yaralanan 73 yaşındaki Bülent Alşan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Gürçeşme Caddesi’nde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait 300 kişi kapasiteli Zübeyde Hanım Huzurevi’nde 7 Ağustos cuma günü saat 21.00 sıralarında yemekhane bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Huzurevinden yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar itfaiye ve polisi beklemeden içeride bulunan yaşlıları kendi imkanlarıyla binadan tahliye etmeye çalıştı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri, dumandan etkilenen huzurevi sakinlerini tahliye etti. Dumandan etkilenenlere ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralananlar ve dumandan etkilenenler ambulanslarla bölgede bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Yangında yaralanan ve Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi’nde tedaviye alınan 84 yaşındaki Mehmet Baran yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yangında yaralanan ve İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan 73 yaşındaki Bülent Alşan, bir haftadır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.